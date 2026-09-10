Rimčevi robotaksiji u Zagrebu prvi put voze bez operatera: Testiraju autonomnu vožnju na 22 kilometra

Verne i kineski Poni.ai počeli su testne vožnje robotaksija bez sigurnosnog operatera u Zagrebu. Vozila autonomno prelaze rutu dugu 22 kilometra.

Izvor: Youtube/Auto Analyzers WRL

Verne i kineski Poni.ai objavili su da su u Zagrebu započeli testne vožnje robotaksija bez sigurnosnog operatera u vozilu. Vožnje se odvijaju na javnim saobraćajnicama, na ruti dugoj 22 kilometra između Verneovog sjedišta u Buzinu i zagrebačkog aerodroma.

Verne je današnji naziv kompanije Project 3 Mobility, koju je osnovao Mate Rimac i koja je u njegovom vlasništvu, a upravo je ta kompanija razvijala projekat robotaksija. Iz Vernea tvrde da je riječ o prvom takvom testiranju u Evropi, prenosi hrvatski Indeks.

Naglašavaju da testne vožnje za sad nisu komercijalne i neće biti dostupne korisnicima putem aplikacija Vernea ili Ubera. Vozila tokom vožnje nadziru Verneovi operateri na daljinu, ali njima ne upravljaju. Prema tvrdnjama kompanija, sistem autonomne vožnje Poni.ai samostalno donosi sve odluke i upravlja vozilom.

Testiranje će se širiti po Zagrebu

Područje na kojem se odvijaju vožnje bez sigurnosnog operatera trebalo bi da se tokom sljedećih mjeseci širi, sa ciljem da obuhvati cijelo područje na kojem je Verneova usluga trenutno dostupna u Zagrebu.

Ruta između Buzina i aerodroma odabrana je, navode iz Vernea, jer je riječ o veoma prometnoj dionici koja bi trebalo da posluži kao podloga za buduću komercijalnu uslugu bez operatera u vozilu.

Robotaksi koristi Poni.ai sistem autonomne vožnje i senzore koji prate okolinu vozila u svih 360 stepeni. Iz kompanija tvrde da ključni sistemi imaju više sigurnosnih nivoa kako bi vozilo nastavilo da funkcioniše i u slučaju kvara pojedinačnog sistema, prenosi hrvatski Indeks.

Ovo nisu vozila za koja je Verne dobio novac od EU

Važno je naglasiti da se ove testne vožnje ne sprovode Verneovim posebno dizajniranim vozilom koje je bilo dio projekta finansiranog evropskim novcem. Verne u današnjem saopštenju izričito navodi da se testiranje sprovodi vozilom koje kompanija već koristi na zagrebačkim saobraćajnicama, dok se razvoj posebno dizajniranog Verneovog vozila nastavlja kao zasebna aktivnost.

Zagrebom voze električni automobili Arkfoks Alfa T5 Robotaksi, koje proizvodi kineski Arkfoks, dok tehnologiju autonomne vožnje obezbjeđuje Poni.ai. Direktor Vernea Marko Pejković još je u martu rekao da ta saradnja sa Poni.ai-jem i Uberom "nema nikakve veze sa EU finansiranjem".

To je bitna razlika jer je za projekat Project 3 Mobility, danas Vernea, odobreno 179,5 miliona evra iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a njegov glavni rezultat trebalo je da bude potpuno autonomno električno vozilo petog nivoa autonomije. Verne je dosad povukao 89,7 miliona evra predujma.

Peti nivo autonomije nije isto što i vožnja bez operatera na unapred određenoj ruti. Vozilo petog nivoa ne bi bilo ograničeno na određeno područje ili uslove vožnje, dok je Poni.ai sistem koji se koristi u postojećim zagrebačkim robotaksijima namenjen autonomnoj vožnji četvrtog nivoa.

Verne predstavio i novi enterijer

Za novu fazu testiranja Verne je promijenio i unutrašnjost vozila. Uklonjeno je prednje suvozačevo sjedište kako bi se dobilo više prostora u kabini i za prtljag, kao i prostor za veliki ekran.

Između zadnjih sjedišta nalazi se centralna konzola sa ekranom osjetljivim na dodir preko kojeg se upravlja vožnjom i funkcijama kabine.

Iz Vernea navode da će tokom testiranja istovremeno provjeravati autonomnu vožnju i novi enterijer u stvarnim uslovima, a povratne informacije putnika koristiće za dalji razvoj.

Komercijalna usluga već postoji, ali sa operaterom

Verne je u aprilu u Zagrebu pokrenuo komercijalnu robotaksi uslugu, a od avgusta vozila mogu da se naručuju i preko Uberove aplikacije. U dosadašnjoj komercijalnoj fazi za volanom se nalazi licencirani sigurnosni operater koji nadzire vožnju i može da interveniše.

Verne sada tvrdi da su njegova vozila od pokretanja usluge prešla više od 200.000 autonomnih kilometara u nekoliko hiljada vožnji sa korisnicima. Prema podacima kompanije, prosječna ocjena putnika iznosi 4,7 od 5, a operativno područje obuhvata više od 100 kvadratnih kilometara.