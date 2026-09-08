Audi vraća A2 kao električni model: Domet ide do čak 645 kilometara i dvosmjerno punjenje

Audi vraća A2 kao potpuno električni model, sa fokusom na efikasnost, aerodinamiku i veliki domet. A2 e-tron stiže iz Ingolštata, a njegov povratak donosi zanimljiv spoj poznatog imena i nove tehnologije.

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Audi ponovo oživljava ime A2, ali ovog puta u potpuno električnom izdanju. Novi Audi A2 e-tron biće proizvođen u Ingolštatu, a prema navodima proizvođača predstavljaće najefikasniji model koji je marka do sada napravila. Najviše pažnje privlači podatak o dometu do oko 645 kilometara, što je za automobil kompaktnih dimenzija veoma ambiciozna brojka.

Povratak A2 nije samo pokušaj da se iskoristi poznato ime. Koncept automobila ponovo se oslanja na ideju maksimalne efikasnosti uz racionalno iskorišćen prostor. Međuosovinsko rastojanje od 2,77 metara, kratki prepusti i izdužena linija krova treba da omoguće prostraniju kabinu bez potrebe za velikim spoljnim dimenzijama. Na taj način novi model pokušava da nastavi ono po čemu je njegov prethodnik bio prepoznatljiv.

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Aerodinamika je ključ za veliki domet

Audi je posebnu pažnju posvetio načinu na koji A2 e-tron prolazi kroz vazduh. Koeficijent otpora iznosi 0,24, dok je donja strana automobila gotovo u potpunosti zatvorena. Naprijed se nalaze aktivni otvori za hlađenje koji se otvaraju samo kada je potrebno, čime se smanjuje nepotreban otpor tokom vožnje.

Kod električnog automobila takva rješenja imaju direktan uticaj na potrošnju energije i, samim tim, na domet. Zbog toga se borba za svaki dodatni kilometar ne vodi samo povećanjem baterije. Oblik karoserije, protok vazduha i način na koji su riješeni detalji spoljašnjosti mogu imati jednako važnu ulogu u ukupnoj efikasnosti vozila.

A2 e-tron ne prati trend SUV modela

Za razliku od brojnih savremenih kompaktnih automobila, A2 e-tron nije oblikovan kao mali SUV. Njegova silueta je niska, izdužena i bliža monovolumenskom konceptu, sa dugim krovom i kratkim prepustima. Takav dizajn istovremeno daje automobilu prepoznatljiv karakter i odgovara njegovom glavnom cilju što boljoj kombinaciji prostora i aerodinamike.

Prednji dio dobija crni panel u koji su uklopljeni senzori i svjetla, dok horizontalno oblikovana LED svjetla na zadnjem dijelu vizuelno naglašavaju širinu automobila. Kupci će moći da biraju između standardne verzije i S line paketa, koji donosi izraženije branike, crne detalje i sportskije oblikovan difuzor.

Pametni detalji nisu samo zbog izgleda

Aerodinamika je uticala čak i na način otvaranja automobila. Električne kvake gotovo su u ravni sa karoserijom i aktiviraju se dodirom, čime se smanjuje njihovo izlaganje strujanju vazduha. Audi je predvidio i rezervno napajanje, tako da vrata mogu da se otvore čak i ako dođe do problema sa glavnim električnim sistemom.

A2 e-tron donosi i mogućnost dvosmjernog punjenja, pa baterija može imati ulogu skladišta energije. U zavisnosti od sistema sa kojim je automobil povezan, energija iz baterije može se koristiti za potrebe domaćinstva ili vraćati u električnu mrežu. Time automobil dobija funkciju koja prevazilazi klasičnu ulogu prevoznog sredstva.

Povratak A2 u Ingolštat

Audi ne vraća A2 samo kroz novo ime, već i kroz proizvodnju u Ingolštatu, glavnom proizvodnom centru marke. To ovom modelu daje dodatnu težinu u trenutku kada Audi širi svoju ponudu električnih automobila. A2 e-tron tako dobija jasnu vezu sa mjestom koje je decenijama povezano sa proizvodnjom Audijevih automobila, dok sam model pokušava da spoji prepoznatljivu ideju nekadašnjeg A2 sa zahtjevima savremenog električnog automobila. Kompaktan format, naglašena aerodinamika, velika pažnja posvećena efikasnosti i potpuno električni pogon čine osnovu tog pristupa.

Planirano je da A2 e-tron na tržište stigne početkom 2027. godine, čime će Audi dobiti još jedan model u sve važnijem segmentu električnih automobila. Posebno je zanimljivo što se povratak A2 oslanja na osobine koje su bile karakteristične za originalni automobil, ali ih prilagođava današnjoj tehnologiji. Nekada je cilj bio da se uz malu masu i kompaktne dimenzije postigne što racionalniji automobil, dok je danas jedan od glavnih izazova kako iz ograničene količine energije izvući što veći domet. A2 e-tron upravo tu povezuje prošlost i sadašnjost: poznato ime dobija potpuno novu tehničku ulogu, sa dometom do oko 645 kilometara i fokusom na efikasnost koji je mnogo bliži današnjim potrebama tržišta.

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Stara ideja dobija novu priliku

Prvi Audi A2 pojavio se u periodu kada koncept izrazite aerodinamičnosti, male mase i racionalnog korišćenja prostora nije bio među glavnim prioritetima većine kupaca. Njegov neobičan izgled i naglašena usmjerenost na efikasnost učinili su ga drugačijim od većine automobila tog vremena, ali se ideje na kojima je bio zasnovan danas ponovo nalaze u centru pažnje.

Električni automobili upravo zbog potrebe za većim dometom ponovo stavljaju efikasnost u prvi plan. Smanjenje otpora vazduha, pažljivo oblikovanje karoserije i maksimalno iskorišćavanje energije postali su ključni elementi razvoja novih modela. Zbog toga povratak A2 ne predstavlja samo vraćanje poznate oznake, već i svojevrsni povratak koncepta koji je svojevremeno možda stigao prerano.