Audi zvanično ulazi u Formulu 1: Predstavljen "Audi Revolut F1 Team"

Audi je predstavio ime svog tima u Formuli 1 – Audi Revolut F1 Team, logo i datum velikog lansiranja uoči sezone 2026, kada preuzima mjesto Zaubera.

Izvor: DANIEL KARMANN / AFP / Profimedia

Audi je zvanično predstavio ime svog tima u Formuli 1, novi logo, kao i datum spektakularnog lansiranja kojim će svijetu otkriti svoj bolid za sezonu 2026, kada preuzima mjesto Zaubera.

Njemački automobilski gigant, koji je još 2022. godine najavio ulazak u Formulu 1, u prethodnom periodu blisko je sarađivao sa Zauberom na unapređenju infrastrukture i tehničkih kapaciteta, s ciljem da od samog početka bude konkurentan uoči prve trke sezone 2026, koja će se voziti u Australiji.

Nakon ulaganja u baze u Njemačkoj, Švajcarskoj i Velikoj Britaniji, Audi je sada potvrdio da će se tim zvati "Audi Revolut F1 Team". Time je ozvaničeno i naslovno partnerstvo s finansijsko-tehnološkom kompanijom "Revolut", koje je prvi put najavljeno u julu ove godine.

U saopštenju tima navodi se da Revolut „dijeli ambiciju za inovacije, vrhunske performanse i povezivanje s raznolikom, međunarodnom publikom“, te da će saradnja stvoriti „snažan savez usmjeren ka pomjeranju granica i razvoju novih oblika angažmana navijača“. To uključuje i posebne pogodnosti unutar aplikacije za korisnike Revoluta.

Džonatan Vitli ostaje na poziciji šefa tima, dok će vozačku postavu činiti Niko Hulkenberg i Gabriel Bortoleto. Nekadašnji čelnik Ferarija, Matia Binoto, obavlja funkciju direktora Audi F1 projekta.

"Danas naš projekat dobija svoj zvanični identitet. Ime Audi Revolut F1 Team simbol je zajedničke snage naših timova u Njemačkoj, Velikoj Britaniji i Švajcarskoj, kao i naših partnera. To je zastava pod kojom se svi ujedinjujemo na putu ka 2026. godini. Ovo je ključna prekretnica koja daje dodatnu energiju cijelom projektu i našu dugoročnu ambiciju čini opipljivom za sve uključene", rekao je Vitlij.

Poseban dio najave odnosi se na zvanično lansiranje tima, koje će biti održano u Berlinu 20. januara 2026. godine. Događaj će biti osmišljen kao ekskluzivno, imerzivno iskustvo koje će predstaviti temeljne vrijednosti brenda – jasnoću, tehničku inteligenciju i emociju.