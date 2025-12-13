Preziva se na "ić" i zbog bogatog tate je u Formuli 1: Svi vide da je zalutao, a otac plaća sve više

Kanadski vozač Lens Strol je u Top8 najplaćenijih vozača današnjice, iako je bez kakve dileme jedan od najgorih u Formuli 1.

Izvor: EPA/ALI HAIDER

Kanadski vozač Formule 1 Lens Strol (27 godina), koji vozi za Aston Martin, zaradio je u sezoni 2025. čak 13,5 miliona dolara, što ga čini osmim najbolje plaćenim vozačem Formule 1.

Bila je ovo jedna uobičajena godina Lensa Strola. Ni ove sezone nijednom se nije popeo na podijum, niti osvojio značajan broj bodova (33), niti je osvojio pol-poziciju. Ipak, uprkos tome, Kanađanin nije samo jedan od najplaćenijih vozača, već ima i garantovano mjesto u Aston Martinu i za naredne sezone, zato što je vlasnik tima njegov otac, Lorens Strol.

Nema milione, već milijarde

Izvor: EPA/YOAN VALAT

Lorens Šeldon Strulović, kako je glasilo originalno njegovo prezime, rođen je 1959. godine u Motrealu i kanadski je moćnik sa bogatstvom procijenjenim 2024. godine na čak 3,9 milijardi dolara.

Njegov otac Leo Strulović imao je rusko-jevrejsko porijeklo i promijenio je svoje ime, izbrišavši "ić". Njegov sin Lorens Strol već decenjama je u svijetu mode izuzetno uticajan, pa se mogu naći i podaci da je Strol senior doveo liniju Pjera Kardena u Kanadu, kao što je i odjeću Ralfa Lorena odnio u Evropu. Investirao je uz to u brendove "Majkl Kors", "Tomi Hilfiger" i razvijao svoje poslovanje do 2014, kada je prodao kompaniju i posvetio sve velikoj strasti svog sina - formuli. Iste godine kupio je "Prema Rejsing" tim i počeo da ulaže ogroman novac u karijeru svog sina.

Platio bogatstvo da Lens Strol stigne do Formule 1

Navodno, Strolov otac platio je 80 miliona dolara Vilijamsu i izdvajao ogroman novac prije debija svog sina.

"Svako će da priča svoju priču i na to ne mogu da utičem. Dolazim iz bogate porodice i to neću da poričem, ali vjerujem da sam sam izborio svoju šansu u Formuli 1, jer sam na putu dotle pobjeđivao u svakoj seriji", rekao je Strol junior za "Tajms".

Ipak, njemački mediji "Auto Motor" i "Sport" otkrili su tada da je otac, modni mogul, kupio Prema F3 tim i da je angažovao čuvenog Ferarijevog inženjera Luku Baldiserija da prati razvoj sina. Uz takve stručnjake, kakve ostali takmičari u F3 nisu imali, Strol je dobio i poseban simulator na kojem je mogao da vježba svoje vještine. Bio je smješten u centrali Vilijamsa i tadašnji asovi tog tima Valteri Botas i Felipe Masa nisu mogli da rade na toj mašini, jer je bila specijalno podešena za F3 kategoriju.

I to nije sve, jer je 2014. imao šansu da uči u sklopu Vilijamsovog testnog programa i u pratnji 20 saradnika, uključujući pet Mercedesovih inženjera. Putovao je svijetom i vozio na F1 stazama posebno dizajniran motor u fabrici Mercedes.

"Posljednji debitant koji je toliko kilometara vozio da bi testirao vozilo za svoj debi bi je Žak Vilnev", govorili su tada u njegovom timu.

8 najplaćenijih vozača današnjice - Strol među njima

Od dolaska u Formulu 1 tokom 2017. godine, Strol se tri puta popeo na podijum i ostvario rezultat karijere kada je zauzeo pol-poziciju na trci u Turskoj. Bez obzira na sve navedeno, njegova plata u očevom timu čini ga osmim najplaćenijim vozačem F1.

Ovo su iznozi za 2025, uz uračunate bonuse.

Maks Ferstapen (Red Bul) 76 miliona dolara Luis Hamilton (Ferari) 70,5 miliona Lando Noris (Meklaren) 57,5 miliona Oskar Pjastri (Meklaren) 37,5 miliona Šarl Lekler (Ferari) 30 miliona Fernando Alonso (Aston Martin) 26,5 Džordž Rasel (Mercedes) 26 miliona Lens Strol (Aston Martin) 13,5 miliona...

Strol junior potpisao je 2024. godine produženje ugovora sa očevim timom i siguran je bar do kraja sezone 2026.