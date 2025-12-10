Opljačkan Vili Veber, menadžer Mihaela Šumahera

Agent Mihaela Šumahera opljačkan u svojoj vili u Štutgartu.

Izvor: ROLAND WEIHRAUCH / AFP / Profimedia

Vili Veber (83), menadžer najvećeg u istoriji Formule 1 Mihaela Šumahera, opljačkan je u svojoj kući u Štutgartu. U pitanju je skupocjena vila u luksuznom kvartu Krerevald u koju su upala trojica provalnika u utorak uveče, o čemu bruje svi mediji u Austriji i Njemačkoj.

Prema Veberovim riječima, lopovi su kod sebe imali oružje, a željeli su samo novac. Vezali su njega, njegovu suprugu i kućnu pomoćnicu, poslije čega su tražili da im otvori sefove, što je Veber i učinio. Doduše poslije pretnji i batina.

"Imam modricu oko oka, policija je ovdje i razgovara sa mnom. Osjećam se užasno. U potpunom sam šoku", rekao je Veber za njemačke medije posle pljačke dok policija i dalje traga za počionicima koji su očigledno dobro razradili plan i znali su šta traže kod Šumaherovog agenta.

Za sada nije poznato koliko novca su lopovi ukrali, ali navodno su ukradeni gotovina i nakit u vrijednosti od nekoliko stotina hiljada evra.

Ono što je zanimljivo u čitavom slučaju je što je nekretnina oglašena za prodaju. U pitanju je luksuzna vila, igrađena 2004. godine, koja inače ima 3.000 kvadrata zemljišta, a 875 kvadrata stambenog prostora raspoređenog na četiri sprata, uz još osam parking mjesta i "beskonačnim" bazenom.

Decenijama je Vili Veber jedan od najuticajnijih u Formuli 1, što i nije iznenađenje kada znamo da je prepoznao Mihaela Šumahera kada mu je bilo samo 19 godina. Upravo je Veber ostao sa njim dok je osvajao sedam titula svetskog šampiona u Formuli 1.

Znamo da više od decenije Mihaela Šumahera niko nije ni vidio ni čuo u javnosti, dok je njegov agent odlučio da se od njega oprosti:

"Moje zdravlje trenutno nije baš najbolje, tako da ne bih došao ni da su me zvali, a nisu. Đinina svadba je probudila neka sjećanja na prijateljstvo sa Mihaelom, zajedničke pobjede, uspjehe. Sjećam ga se onakvog kakav je bio, vjerovatno se nikada nećemo vidjeti", rekao je nedavno Veber i dodao:

"Znate kako, on je bio jedan od mojih najboljih prijatelja. Tačnije, više bih rekao da mi je bio kao sin kog nikada nisam imao. Niko ne zna šta se sa njim tačno dešava danas, tako da ne želim da komentarišem. Mnetalno sam se oprostio sa njim kako bih ponovo pronašao svoj mir".

