Ne radite ovo bez potrebe: Evo šta se zapravo dešava kada povučete elektronsku ručnu kočnicu

Mnogi vozači strijepe da bi aktiviranje elektronske parkirne kočnice pri većoj brzini moglo da izazove gubitak kontrole, ali savremeni sistemi imaju ugrađene sigurnosne mehanizme.

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Pritisak na dugme elektronske ručne kočnice u toku vožnje neće naglo blokirati točkove niti izazvati proklizavanje automobila. Kompjuter vozila prepoznaje ovaj potez kao prinudno usporavanje i aktivira ABS sistem koji postepeno i bezbjedno zaustavlja vozilo.

Za razliku od mehaničke poluge sa sajlom, moderna elektronska parkirna kočnica u potpunosti zavisi od elektronske kontrolne jedinice. Umjesto iznenadnog zaključavanja zadnje osovine, kompjuter dozira silu kočenja u kratkim intervalima kako bi vozač zadržao potpunu kontrolu nad volanom.

Sigurnosni mehanizam pri većim brzinama

Iako sigurnosni sistem uspješno sprečava opasne situacije, vozači ne bi trebalo da testiraju ovu opciju bez prijeke potrebe. Ova funkcija služi isključivo kao krajnja opcija u slučaju potpunog otkazivanja glavnog hidrauličnog sistema kočnica.

Pored automatskog kočenja u vanrednim okolnostima, elektronski sistem znatno olakšava kretanje na uzbrdici jer samostalno drži kočiona kliješta sve do trenutka kada motor ostvari dovoljan obrtni moment. Većina modernih vozila automatski aktivira ovu kočnicu čim vozač ugasi motor i izađe iz vozila.

Rad kočnice kada se akumulator potpuno isprazni

Među vozačima vlada strah da će se parkirna kočnica sama otpustiti ako vozilo ostane bez električne energije. Sam mehanizam koji drži točkove blokiranim jeste mehanički ili hidraulički, što znači da mu nije potrebna struja za održavanje pritiska.

Kada motor prestane sa radom i sistem zaključa točkove, auto ostaje potpuno bezbjedan na nagibu. Prazan akumulator može samo onemogućiti naknadno otključavanje kočnice putem dugmeta, ali automobil neće samostalno krenuti nizbrdo.

(Mondo.rs)