Stvaraju totalni haos: Ovih nekoliko navika vozačima najviše diže pritisak

Od pogrešnog prestrojavanja i vožnje unazad do ignorisanja žmigavca i namjernog ubrzavanja pri preticanju - neke navike za volanom ne samo da izazivaju nervozu, već mogu dovesti i do opasnih situacija u saobraćaju.

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Vožnja sama po sebi često uopšte nije najveći izvor stresa. Mnogo češće živce podižu drugi vozači - oni koji u posljednjem trenutku mijenjaju traku, zaboravljaju žmigavac, vuku se putem dok iza sebe stvaraju kilometarsku kolonu ili se usred zelenog svjetla pokušavaju sjetiti kuda zapravo treba da skrenu.

Autoportal je izdvojio nekoliko ponašanja koja među vozačima izazivaju posebno mnogo frustracija, a gotovo svako ko svakodnevno sjeda za volan može se prepoznati barem u jednoj od tih situacija.

Pogrešna traka pa presijecanje preko svih ostalih

Jedan od klasika događa se na raskrsnicama. Vozač prekasno shvati da se nalazi u pogrešnoj traci, a onda umjesto da nastavi vožnju i bezbjedno se vrati u željeni smjer odlučuje da presiječe jednu, dvije ili čak tri saobraćajne trake.

Još je opasnija varijanta pokušaj vožnje unazad nakon promašenog skretanja. Takvi potezi posebno su rizični na brzim saobraćajnicama i autoputevima, gdje drugi vozači teško mogu da očekuju vozilo koje se kreće u potpuno pogrešnom smjeru.

Slična situacija nastaje kada se vozač izgubi i odluči da navigaciju rješava usred saobraćajnog toka. Usporavanje gotovo do zaustavljanja, gledanje u telefon i pokušavanje donošenja odluke dok iza njega raste kolona stvaraju nepotreban haos.

Spora vožnja nije problem, ignorisanje kolone jeste

Na krivudavim i brdskim putevima posebno frustriraju vozači koji ne prate šta se događa iza njih. Niko ne mora da vozi brže nego što se osjeća bezbjedno, ali ako se iza sporijeg vozila formira duga kolona, postoji mogućnost da se na bezbjednom mjestu propuste ostali.

Posebno iritantna situacija nastaje kada isti vozač, nakon kilometara sporije vožnje, dođe do dodatne trake za preticanje i upravo tada ubrza. Ostalima tako ostaje veoma malo vremena i prostora za bezbjedno preticanje, a kolona se ubrzo ponovo formira.

Žmigavac nije ukras

Još jedna navika koja gotovo redovno podiže pritisak jeste korišćenje pokazivača pravca tek nakon što je manevar već započeo. Žmigavac bi drugim učesnicima u saobraćaju trebalo unaprijed da pokaže šta vozač namjerava da uradi. Ako neko prvo počne da skreće ili se prestrojava, a tek potom uključi pokazivač pravca, ostalima ta informacija više gotovo ništa ne znači.

Jednako frustriraju vozači koji zauzimaju lijevu traku iako ne pretiču, oni koji ubrzavaju čim neko pokuša da ih pretekne, kao i oni koji svaku situaciju na putu doživljavaju kao lično takmičenje. Nekoliko sekundi prednosti tada često postaje važnije od protočnosti i bezbjednosti cijelog saobraćaja.

Najveći problem često je nedostatak predviđanja

Većina ovih ponašanja svodi se na isto - vozač razmišlja samo o svom automobilu i trenutku u kojem se nalazi. Dobra vožnja zahtijeva i nekoliko sekundi gledanja unaprijed: pravovremeno prestrojavanje, ranije uključivanje žmigavca, praćenje saobraćaja iza sebe i odluku da se, kada niste sigurni kuda treba da idete, jednostavno sklonite na bezbjedno mjesto.

Nijedna od tih stvari nije posebno zahtjevna, ali njihov izostanak svakodnevno stvara gužve, nervozu i opasne situacije. A vjerovatno nema vozača koji tokom samo jedne nedjelje na putevima nije naišao barem na nekoliko primjera sa ovog spiska.

(Mondo.rs)