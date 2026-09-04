SEAT reagovao na navode o gašenju: Konačna odluka nije donesena, mogući scenariji poslije 2030.

SEAT S.A. oglasio se o budućnosti brenda. Konačna odluka nije donesena, a jedan od mogućih scenarija poslije 2030. je njegovo postepeno povlačenje.

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SEAT S.A. oglasio se nakon informacija o mogućem gašenju brenda SEAT, poručivši da budućnost brenda nakon aktuelnog ciklusa proizvoda još nije definisana i da konačna odluka nije donesena.

Kompanija navodi da SEAT ostaje važan dio kompanije i da će se nastaviti već planirana lansiranja i unapređenja proizvoda, uključujući mild-hybrid verzije modela Ibiza i Arona, planirane za 2027. godinu.

Ipak, budući pravac brenda nakon tog ciklusa još se razmatra. SEAT S.A. navodi da sve zahtjevnija regulativa, ekonomija elektrifikacije i ulaganja potrebna za razvoj nove generacije modela čine daljnja ulaganja u SEAT sve izazovnijim.

Nakon 2030. godine moguće je nekoliko scenarija, a jedan od njih mogao bi biti postepeno povlačenje SEAT brenda. Konačna odluka nije donesena, naglašava kompanija.

Bez obzira na budući scenario, SEAT S.A. i njegova mreža trgovaca nastaviće da pružaju podršku vlasnicima SEAT vozila i ispunjavaju preuzete obaveze prema njima.

Kompanija SEAT S.A. ima stabilnu budućnost

Iz kompanije posebno naglašavaju da treba razlikovati budućnost SEAT brenda od budućnosti SEAT S.A., kompanije koja objedinjuje SEAT i CUPRA.

SEAT S.A. navodi da ima stabilnu budućnost unutar Volkswagen grupe i da jača svoju industrijsku ulogu. CUPRA ostaje ključni pokretač rasta kompanije, dok se, sa širenjem industrijskih odgovornosti, očekuje i rast broja zaposlenih u narednim godinama.

Kompanija ističe i svoju ulogu u proizvodnji električnih vozila. SEAT S.A. predvodi industrijalizaciju MEB21 platforme i proizvodnju porodice električnih gradskih vozila u Martorellu, uz zadržavanje mogućnosti proizvodnje vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem, hibridnih i potpuno električnih vozila.

CUPRA nastavlja da raste

CUPRA je, prema saopštenju, od lansiranja 2018. godine isporučila više od milion vozila i razvila paletu od osam modela. Do 2030. godine fokus je na daljem rastu brenda, koji ima cilj da dostigne tržišni udio od tri odsto u Evropi.

Planiran je i ulazak CUPRE na tržište Bliskog istoka u trećem kvartalu 2027. godine, dok kompanija razmatra mogućnosti širenja na druga strateška tržišta.

Dakle, SEAT za sada nije ugašen niti je odluka o njegovom povlačenju donesena. Brend će imati proizvode i razvojne aktivnosti i narednih godina, dok će se o njegovoj budućnosti nakon 2030. odlučivati u zavisnosti od regulative, tržišnih uslova i potražnje kupaca.