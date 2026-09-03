Volkswagen bi mogao ugasiti Seat do 2029. godine: Resursi se preusmjeravaju na Cupru

Volkswagen bi prema navodima WirtschaftsWochea mogao ugasiti Seat do kraja 2029. godine i resurse preusmjeriti na sve važniju Cupru.

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Španski Seat, automobilski brend sa tradicijom dugom 76 godina, mogao bi nestati za manje od četiri godine. Prema navodima njemačkog medija "WirtschaftsWoche", Volkswagen planira da postepeno ugasi ovaj brend i veći dio njegovih resursa preusmjeri na Cupru.

Informacija se pojavila u trenutku kada Volkswagen sprovodi veliko smanjenje troškova i razmatra zatvaranje fabrika, kao i smanjenje broja zaposlenih u okviru Grupe.

Njemački medij tvrdi da je došao do povjerljivog dokumenta pripremljenog za sjednicu Nadzornog odbora Volkswagena koja se održava 3. i 4. septembra.

Prema informacijama iz dokumenta, Seat je izostavljen iz dugoročnog strateškog planiranja grupe, a njegovo gašenje trebalo bi da bude završeno najkasnije do kraja 2029. godine.

„Brend Seat bit će ugašen na uređen i troškovno efikasan način najkasnije do kraja 2029. godine, uz osiguravanje kontinuirane podrške postojećim kupcima (npr. servis) i ispunjavanje postojećih obaveza“, navodi se u dokumentu VW-a, prema pisanju WirtschaftsWochea.

U dokumentu se navodi i da bi proizvodi, prodajne aktivnosti i proizvodna infrastruktura Seata, gdje god je to moguće, bili prebačeni na Cupru. Kao razlog se navodi procjena da bi „nastavak poslovanja Seata u njegovom sadašnjem obliku vezao dodatne resurse“.

Cupra sve važnija Volkswagenu

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Moguće gašenje Seata ne dolazi potpuno neočekivano. Cupra, koja je prvobitno bila oznaka za sportske modele Seata, 2018. godine postala je samostalan brend.

Od tada Cupra sve više dobija na značaju unutar Volkswagen Grupe. Brendu je povjerena proizvodnja modela Raval, dok je Škoda na istoj novoj Volkswagenovoj platformi napravila Epiq, korištenoj za ID. Polo.

Seat se, s druge strane, našao u drugačijoj poziciji. Brend još nema električno vozilo bilo koje veličine.

Razlika u poslovnim rezultatima dodatno pokazuje zašto Volkswagen sve više računa na Cupru.

Seat i Cupra su zajedno tokom 2025. godine ostvarili rekordnu prodaju od 586.300 vozila. Međutim, Cupra je svoje isporuke povećala za 33 odsto, dok je Seat zabilježio pad od 17 odsto.

VW navodno želi da Cupra u budućnosti dostigne godišnju prodaju od između 500.000 i 600.000 automobila.

Seat u sjenci velikog restrukturiranja

Ipak, eventualno gašenje Seata dio je mnogo šireg procesa kroz koji trenutno prolazi Volkswagen.

Njemačka kompanija suočava se sa slabijom prodajom na kineskom tržištu, carinama i sve većom konkurencijom. Uprava želi da proizvodne kapacitete smanji sa 12 na devet miliona vozila godišnje.

U okviru tog procesa već se govori o mogućem zatvaranju četiri fabrike u Njemačkoj, dok bi restrukturiranje na nivou cijele Grupe moglo uticati na čak 100.000 radnih mjesta.

Zbog toga bi odluka o Seatu bila samo jedan dio mnogo većeg plana smanjenja troškova i promjene poslovne strategije Volkswagena.

Posebno je zanimljivo što je Volkswagen još u januaru pozitivno govorio o budućnosti Seata, nakon predstavljanja osvježenih modela Ibiza i Arona.

Samo osam mjeseci kasnije, navodni interni dokument daje potpuno drugačiju sliku.

Seat je osnovan 1950. godine, a Volkswagen je kontrolu nad ovim brendom preuzeo tokom osamdesetih.

Za sada iz Seata nema ni potvrde ni demantija navoda o gašenju brenda. Ukoliko su informacije WirtschaftsWochea tačne, jedan od najpoznatijih španskih automobilskih brendova mogao bi u naredne tri godine krenuti ka svom konačnom kraju.