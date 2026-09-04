Nezapamćeni rezovi: "Folksvagen" gasi 100.000 radnih mjesta, oboren neslavni rekord "Dženeral motorsa" iz 2009. godine

Njemački automobilski gigant "Folksvagen" objavio je da će do kraja decenije ukinuti ukupno 100.000 radnih mjesta, što će biti najveće restrukturiranje ikada viđeno u svjetskoj automobilskoj industriji.

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Iz kompanije navode da su uprava i sindikati odobrili plan koji uključuje smanjenje dodatnih 50.000 radnih mjesta, pored 50.000 već dogovorenih otpuštanja.

"Neophodno je sistematski uskladiti broj radne snage sa ekonomskom realnošću", navodi se u saopštenju "Folksvagen grupe", koja uključuje više brendova, kao što su "Audi" i "Porše".

Ukupno 100.000 otpuštanja predstavlja oko 15 odsto zaposlenih u "Folksvagenu" širom svijeta. Ovo otpuštanje prevazilazi smanjenje broja od 50.000 radnih mjesta koje je "DŽeneral motors" napravio nakon što je proglasio bankrot 2009. godine.

Sindikati i uprava su se javno svađali prije nego što su potpisali planove, pri čemu su prvi optužili druge da nisu iskreni prema radnoj snazi nakon što se brojka od 100.000 mogućih otpuštanja pojavila u medijima prije nego što je saopštena interno.

"Folksvagen" je saopštio da dugoročna budućnost četiri velike njemačke fabrike – u Hanoveru, Emdenu, Cvikauu i Nekarzulmu – ne može biti zagarantovana. NJihovo zatvaranje bi označilo prvo potpuno zatvaranje "Folksvagenovih" fabrika u svojoj matičnoj zemlji, navodi "Dojče vele".