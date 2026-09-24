Tužilaštvo traži kaznu blizu maksimuma: Poznat datum presude Osmanu Mehmedagiću

Za 19. oktobar zakazano je izricanje prvostepene presude bivšem direktoru Obavještajno-bezbjednosne agencije (OBA) BiH Osmanu Mehmedagiću, kojem se sudi zbog obavljanja funkcije bez propisane visoke stručne spreme.

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Tužilaštvo BiH zatražilo je kaznu blisku zakonskom maksimumu, a odbrana oslobađajuću presudu.

Tužilaštvo je u završnoj riječi navelo da je optužnicu, podignutu u decembru 2024. godine, dokazalo saslušanjem 28 svjedoka, četiri vještaka i izvođenjem materijalnih dokaza.

Prema optužnici, Mehmedagić je funkciju direktora OBA obavljao od 2019. do februara 2023. godine bez propisane visoke stručne spreme.

Tužilac Sanja Ljuboje Romić navela je da je njegova diploma ekonomiste Fakulteta za poslovne studije u Banjaluci poništena, te da je, uprkos tome, nastavio da obavlja funkciju direktora OBA.

Ona je navela da je optuženi, kada je od njega zatraženo da predstavi diplomu, dostavio dvije druge diplome.

Tužilaštvo smatra da je Mehmedagić zloupotrijebio položaj i ostvario korist od oko 293.000 KM na ime primanja i naknada, zbog čega je zatražena kazna bliska zakonskom maksimumu.

Odbrana tvrdi da nije dokazano postojanje krivičnog djela, niti direktna namjera optuženog, prenosi BIRN.

Branilac Nermin Muljalić rekao je da Tužilaštvo nije van razumne sumnje dokazalo navode iz optužnice i zatražio oslobađajuću presudu.

(Srna)