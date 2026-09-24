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Šteta 2,53 miliona KM: Podignuta optužnica protiv bivšeg direktora "Autocesta FBiH"

Šteta 2,53 miliona KM: Podignuta optužnica protiv bivšeg direktora "Autocesta FBiH"

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Protiv bivšeg direktora "Autocesta FBiH" Elmedina Volodera i još tri lica podignuta je optužnica koja ih tereti da su zloupotrebom položaja napravili štetu ovoj firmi od 2,53 miliona KM i pribavili korist od najmanje 702.305 KM.

Podignuta optužnica protiv bivšeg direktora "Autocesta FBiH" Izvor: Autoceste FBiH

Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Federalnog tužilaštva (Poskok) podiglo je optužnicu protiv Volodera, Marina Nikolića, Borisa Zelića i Reufa Kadrića, saopšteno je iz Tužilaštva FBiH.

Nikolić se tereti da je od avgusta 2022. do maja 2023. godine organizovao grupu kojoj su pristupili Voloder, Zelić i Kadrić s ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi Zeliću kroz postupak eksproprijacije zemljišta na području LJubatovića.

Oni su kroz poslovne i službene pozicije i dogovorene aktivnosti preduzimali radnje da bi bila izmijenjena postojeća projektna dokumentacija, uspostavljena nova deponija Ljubatovići i pokrenut postupak potpune eksproprijacije zemljišta za potrebe izgradnje poddionice Medakovo–Ozimice.

Prema optužnici, Zelić je prethodno kupio zemljište koje je naknadno obuhvaćeno postupkom eksproprijacije, nakon čega su mu "Autoceste FBiH" za eksproprisane nekretnine isplatile 851.905 KM.

Na taj način je pribavio protivpravnu imovinsku korist od najmanje 702.305 KM, a "Autocestama" je pričinjena materijalna šteta od 2.535.514 KM, koliko su, prema navodima optužnice, iznosili troškovi eksproprijacije zemljišta za deponiju LJubatovići.

Zelić se dodatno tereti da je prilikom kupovine pojedinih nekretnina nadležnim organima prikazao kupoprodajne cijene niže od stvarno ugovorenih i plaćenih, te da je takve podatke dostavio Poreskoj upravi FBiH.

Optužnica je upućena Posebnom odjeljenju Vrhovnog suda FBiH na potvrđivanje. 

(Srna)

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Autoceste FBiH optužnica

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