Autoput kod Zenice pri kraju: Radovi na Nemila–Vranduk biće završeni za 15 dana

Radovi na posljednja dva kilometra poddionice autoputa Nemila–Vranduk kod Zenice privode se kraju, a završetak se očekuje za 15 dana.

Izvor: Youtube/Autoceste FBiH/Screenshot

Radovi na poddionici autoputa Nemila–Vranduk kod Zenice ulaze u završnu fazu, a preostali posao trebalo bi da bude završen u narednih 15 dana.

Trenutno se izvode radovi na posljednja dva kilometra poddionice. Dio autoceste na području Nemila–Poprikuše, u dužini od 4,2 kilometra, pušten je u funkciju prošle godine, dok se sada završava preostali dio.

Među najznačajnijim objektima na ovoj poddionici je tunel "Stara Stanica", kojem je tokom završnih radova posvećena posebna pažnja.

Tunel je dug 1.470 metara u lijevoj cijevi, dok desna cijev ima dužinu od 1.362 metra.

Prema najavama, kompletni radovi na poddionici Nemila–Vranduk trebalo bi da budu završeni u narednih 15 dana.

Nakon toga poddionica će biti u potpunosti stavljena u funkciju, zajedno sa naredne tri poddionice koje se nastavljaju na ovaj dio autoceste.

Time će u kontinuitetu, od naplatnog mjesta "Zenica sjever" do naplatnog mjesta "Golubinja", biti u funkciji oko 20 kilometara autoputa.

Puštanje ovog dijela u saobraćaj predstavljaće značajan iskorak u izgradnji Koridora 5C kroz Bosnu i Hercegovinu.