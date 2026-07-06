Finansijska podrška iz Beograda: Srbija izdvaja blizu 10 miliona evra za auto-put Rača - Bijeljina

Ministarstvo finansija Srbije preusmjerilo je blizu 10 miliona evra Republici Srpskoj za nastavak izgradnje dionice auto-puta Rača - Bijeljina.

Izvor: Autoputevi RS

Ministarstvo finansija Srbije donijelo je rješenje kojim se iz tekućih budžetskih rezervi Republici Srpskoj preusmjerava 1.174.000.000 dinara (9,973 miliona evra) za nastavak izgradnje dionice auto-puta Rača - Bijeljina.

Sredstva su preusmjerena sa pozicije Ministarstva finansija na Generalni sekretarijat Vlade, a realizaciju će pratiti resorno ministarstvo, objavljeno je u "Službenom glasniku", prenosi Sputnjik.

Riječ je o auto-putu koji će se na dionici kroz Srbiju protezati od Kuzmina do Sremske Rače.