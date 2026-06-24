Svinje se "prestrojile" na auto-putu Banjaluka – Gradiška (VIDEO)

Vozače koji su se jutros kretali auto-putem iz pravca Banjaluke zatekla je neobična i potencijalno opasna scena u blizini naplatnih kućica u Jakupovcima, gdje su dvije svinje nesmetano šetale saobraćajnom trakom i zaustavnom linijom.

Izvor: Screenshot

Životinje su se, prema video-snimcima objavljenim na društvenim mrežama, kretale potpuno smireno, ne obazirući se na automobile koji su prolazili pored njih.

Vijest o neočekivanim posjetiocima brzo se proširila među vozačima, a prvi izvještaj stigao je putem Viber grupe, gdje je jedan korisnik upozorio na "dva tovljenika" koja šetaju ispred naplatnih kućica.

Informacija je izazvala brojne šaljive komentare vozača koji su prisustvo životinja na auto-putu prokomentarisali navodima da se jedna od njih nije dobro prestrojila, dok su drugi ironično dodali da se kreću u kontra smjeru.

Iako je scena mnoge nasmijala, vozačima koji se kreću ovom dionicom se savjetuje da budu dodatno oprezni.