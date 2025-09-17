logo
Nezapamćeno u Semberiji: Krmača oprasila čak 22 prasića! (FOTO)

Autor Dušan Volaš
0

Na imanju Gorana Simića, poznatog domaćina iz Patkovače kod Bijeljine, odigrala se nesvakidašnja priča o kojoj će se među farmerima dugo pričati.

Rekordan broj prasadi na imanju Gorana Simića kod Bijeljine Izvor: Agroklub

Njegova krmača, koja je prenijela do 118. dana, nije se oprasila ni nakon indukcije.

Tim stručnjaka Veterinarske stanice Intervet Von Bijeljina, dr Dragiša Zarić i Aleksandar Jočković, odlučili su da izvedu carski rez.

Uprkos teškim uslovima na terenu, kako opisuju, sparini, vrućini, pa čak i torziji maternice, intervencija je završena uspješno.

Na svijet je došlo čak 24 praseta, od čega 22 živa, na veliku radost porodice Simić. I krmača i prasići su dobrog zdravstvenog stanja.

(Mondo/Agroklub)

