Nezapamćeno u Semberiji: Krmača oprasila čak 22 prasića! (FOTO)

Na imanju Gorana Simića, poznatog domaćina iz Patkovače kod Bijeljine, odigrala se nesvakidašnja priča o kojoj će se među farmerima dugo pričati.
Njegova krmača, koja je prenijela do 118. dana, nije se oprasila ni nakon indukcije.
Tim stručnjaka Veterinarske stanice Intervet Von Bijeljina, dr Dragiša Zarić i Aleksandar Jočković, odlučili su da izvedu carski rez.
Uprkos teškim uslovima na terenu, kako opisuju, sparini, vrućini, pa čak i torziji maternice, intervencija je završena uspješno.
Na svijet je došlo čak 24 praseta, od čega 22 živa, na veliku radost porodice Simić. I krmača i prasići su dobrog zdravstvenog stanja.
(Mondo/Agroklub)