Haos usred noći: Kamion vozio 900 prasića za BiH pa blokirao auto-put u Austriji

Kamion sa 900 prasića blokirao je auto-put u Austriji zbog kvara. Životinje su prebačene u zamjenski kamion uz nadzor inspektora.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Neispravan kamion za transport životinja iz Hrvatske sa 900 prasića blokirao je 29. juna auto-put Innkreis (A8) kod Kematen am Inbah.

Kamion je bio na putu iz Njemačke ka Bosni i Hercegovini, kada je iznenada pukla jedna osovina. Prasići su morali tokom noći da budu pretovareni direktno na auto-putu.

Tih 900 prasića bilo je smješteno na pet nivoa u dugom transportnom kamionu, zbijeni jedni uz druge. Pošto vozilo nije moglo da se popravi na auto-putu, pozvan je zamjenski kamion jedne austrijske firme da preuzme životinje - pod nadzorom inspektora za transport životinja, Štefana Hintenausa.

"Dva kamiona su postavljena zadnjim dijelom jedan uz drugi, rampe su otvorene i tako su prasići, nivo po nivo, prebacivani u drugi kamion", rekao je Hintenaus.

Životinje smještene u sabirni obor

Tokom pretovara prasića, teških po 20 kilograma, auto-put je morao da bude zatvoren sat i po. Nakon toga životinje su odvezene u sabirni obor.

"Tamo su im obezbijeđeni hrana i voda. Sve je prethodno kontrolisano", dodao je Hintenaus.

Pokvareni kamion je zatim odvezen u radionicu. Čim ponovo bude spreman za upotrebu, životinje će nastaviti put ka Bosni i Hercegovini, u tamošnju tovnu farmu.

(Nezavisne/MONDO)