Ovo su izvučeni Loto brojevi večeras: Troje novih milionera u Srbiji uz "šesticu"

Izvučeni Loto brojevi večeras u 59. kolu 24. jula 2026. godine.

Izvor: TV Prva / printskrin

Prema najnovijem izvještaju Državne lutrije Srbije, u 59. kolu igre na sreću Loto sedmica iznosila je 1.050.000 evra i nije bilo dobitnika. Kombinacija koja je izvučena glasi: 10, 18, ,14, 39, 35, 7 i 1, a “šesticu” je osvojilo troje igrača, a ona je u ovom kolu vrijedila 1.138.605

Što se tiče izvlačenja Loto plus sedmice u vrijednosti od 2.900.000 evra, nije bilo dobitnika. Izvučeni su sledeći loto brojevi: 21, 2, 19, 23, 9, 29 i 33.

Džoker igra u 59. kolu igrala se za 100.000 evra i nije bilo dobitnika. Izvučeni su brojevi: 8, 0, 6, 6, 1 i 1, više sreće želimo vam u narednom kolu koje je na programu u utorak 28. jula.