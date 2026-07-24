Ovo se prvi put dogodilo u Španiji: Poslije razvoda djeca više ne pripadaju samo majkama

U Španiji je tokom 2025. godine zabilježeno 83.683 bračnih raskida, što je za 2,7 odsto manje nego godinu ranije.

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Prema podacima Nacionalnog instituta za statistiku Španije, trend smanjenja broja razvoda i drugih oblika prekida braka nastavljen je i tokom 2025. godine. Od ukupnog broja postupaka, čak 96,5 odsto činili su razvodi (80.785 slučajeva), dok je bilo 2.872 razdvajanja supružnika i svega 27 poništenja brakova.

U odnosu na 2024. godinu, broj razvoda smanjen je za 2,7 odsto, dok je broj separacija opao za čak 20,3 odsto.

Većina razvoda završena je mirnim putem. Oko 80,5 odsto razvoda bilo je sporazumno, dok je u 19,5 odsto slučajeva bilo potrebno sudsko rješavanje zbog neslaganja supružnika.

Kada je riječ o načinu okončanja braka, 59,3 odsto postupaka završeno je sudskom odlukom, 24,8 odsto putem uredbe, dok je 15,9 odsto riješeno kod notara, što je opcija koja postaje sve popularnija.

Sve više razvoda među starijim bračnim parovima

Od ukupnog broja razvoda u 2025. godini, 2.221 slučaj odnosio se na istopolne brakove, što čini 2,7 odsto svih razvoda. Među njima je bilo više razvoda među ženama (1.226) nego među muškarcima (995).

Brakovi koji su završeni razvodom trajali su u prosjeku 16,2 godine, što je gotovo isto kao prethodne godine. Najveći broj razvoda dogodio se nakon dugog zajedničkog života, čak 31,2 odsto brakova završilo se posle 20 ili više godina. Nasuprot tome, samo 3,4 odsto razvoda dogodilo se pre nego što su supružnici proveli dvije godine u braku.

Ko se najčešće razvodi?

Prosečna starost osoba koje se razvode iz godine u godinu raste. Tokom 2025. godine muškarci koji su se razvodili imali su u prosjeku 49,1 godinu, dok su žene imale 46,6 godina.

Najviše razvoda bilo je među osobama starosti od 40 do 49 godina.

U većini brakova između muškarca i žene oba supružnika bila su španski državljani (80,4 odsto). U 12,1 odsto slučajeva jedan supružnik imao je strano državljanstvo, dok su u 7,5 odsto slučajeva oba supružnika bila stranci.

Većina ljudi koji su stupili u brak pre razvoda prethodno nije imala bračno iskustvo. Samo 9,3 odsto muškaraca i 10,1 odsto žena već je ranije bilo razvedeno.

Najveća promjena - zajedničko starateljstvo nad djecom

Gotovo polovina brakova koji su završeni razvodom (47,1 odsto) nije imala djecu, ni maloljetnu ni punoletnu djecu koja su finansijski zavisna od roditelja.

Kod porodica sa djecom, najveća promjena vidi se u načinu dodele starateljstva. U 50,8 odsto slučajeva sa maloljetnom djecom roditelji su dobili zajedničko starateljstvo.

Time je zajedničko starateljstvo prvi put premašilo tradicionalni model u kojem dijete uglavnom pripada majci. Samostalno starateljstvo majci dodjeljeno je u 45,3 odsto slučajeva, dok je ocu pripalo u svega 3,4 odsto slučajeva.

Ovaj podatak potvrđuje trend koji traje već godinama - sve više roditelja nakon razvoda deli odgovornost i vrijeme provedeno sa djecom.

Izdržavanje djece i alimentacija

Alimentacija za djecu određena je u 53,7 odsto razvoda u kojima su postojala djeca.

U nešto više od polovine slučajeva (52,1 odsto) obaveza plaćanja pripala je ocu, dok su oba roditelja zajedno učestvovala u troškovima u 44,1 odsto slučajeva.

Naknada za izdržavanje bivšeg supružnika određivana je mnogo rjeđe, a u samo 6,4 odsto razvoda. U čak 91,4 odsto tih slučajeva plaćanje je pripalo bivšem suprugu.

Razlike među regionima

Posmatrano po španskim regionima, najveću stopu razvoda imala je Ceuta, sa 2,5 razvoda na 1.000 stanovnika, dok je nacionalni prosek iznosio 1,7.

Najmanje razvoda zabilježeno je u regionima Ekstremadura i Kastilja i Leon, gde je stopa iznosila po 1,4 razvoda na 1.000 stanovnika.

U poređenju sa drugim državama svijeta, Španija se nalazi u relativno stabilnoj poziciji kada je reč o odnosu broja razvoda i sklopljenih brakova. Ovaj pokazatelj poredi broj razvoda sa brojem novih brakova u istoj godini i koristi se za procjenu učestalosti razvoda među različitim zemljama.

Podaci nisu dostupni za istu godinu u svim državama, na primjer, za Portugal se koriste podaci iz 2020, a za Njemačku iz 2017. godine.

(EUpravo zato/euronews.com)