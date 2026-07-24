Petar Lazović osuđen je na 20 godina zatvora, Radoje Zvicer na maksimalnih 40, dok su i ostali optuženi dobili višegodišnje kazne zatvora.

Izvor: Interpol

Operativac Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Petar Lazović prvostepeno je osuđen na 20 godina zatvora zbog optužbi da je bio dio kriminalne organizacije kavačkog klana, dok je odbjegli vođa te kriminalne grupe Radoje Zvicer ovom presudom osuđen na maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora, prenose Vijesti.

Bivši policajac u bjekstvu Ljubo Milović osuđen je na 19 godina zatvora, dok su optuženi Radovan Mujović i Radovan Pantović prvostepeno dobili po 10 godina robije.

Prvostepenom presudom Milan Vujotić osuđen je na devet godina zatvora, dok je Nikša Perović dobio kaznu tri godine kraću. Presudu je danas saopštio sudija Višeg suda u Podgorici Veljko Radovanović.

Prema navodima optužnice Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), ova kriminalna organizacija formirana je u drugoj polovini 2020. godine i, osim u Crnoj Gori, djelovala je u Južnoj Americi, Africi, Evropi i Australiji.

Hapšenje je uslijedilo nakon medijskih objava da je Europol upozorio nadležne organe na moguće kriminalne aktivnosti Petra Lazovića. Tada je objavljena i komunikacija sa aplikacije Skaj, za koju se navodi da je pokazala njegovu povezanost sa pripadnicima kavačkog klana.

Vidi opis Zvicer osuđen na 40 godina robije: Pala velika presuda za kavački klan, poznate sve kazne Uhapšen Radoje Zvicer i osuđen na 16 godina zatvora Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Privatna arhiva Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Kurir/Privatna arhiva Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Kurir/Privatna arhiva Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Kurir/Privatna arhiva Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Kurir/Privatna arhiva Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Kurir/Privatna arhiva Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Kurir/Privatna arhiva Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Kurir/Privatna arhiva Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Kurir/Privatna arhiva Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Kurir/Privatna arhiva Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Kurir/Privatna arhiva Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Kurir/Privatna arhiva Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Kurir/Privatna arhiva Br. slika: 13 13 / 13

Optuženi su se teretili za više teških krivičnih djela, uključujući ubistva, pokušaje ubistava, krijumčarenje droge, oružja i cigareta, kao i zloupotrebu službenog položaja. Viši sud u Podgorici najavio je da će naknadno objaviti i zvanično saopštenje povodom ove prvostepene odluke.

(Mondo.rs)