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Cijena nafte "eksplodirala": Barel prešao 100 dolara, tržište pod pritiskom

Cijena nafte "eksplodirala": Barel prešao 100 dolara, tržište pod pritiskom

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Cijena nafte probila je granicu od 100 dolara po barelu, dok tržišta strahuju da bi sukob na Bliskom istoku mogao da ugrozi globalno snabdjevanje i dodatno poveća troškove goriva.

Cijena nafte više od 100 dolara Izvor: youtube/screenshot/ON THE ROGER /Below the Sky/Evgenii Bakhchev/Shutterstock

Cijena nafte prvi put od maja premašila je 100 dolara po barelu, jer nova eskalacija sukoba na Bliskom istoku povećava strahovanja da bi globalno snabdjevanje moglo biti dodatno ugroženo.

Brent, globalni referentni standard, u četvrtak je skočio više od šest odsto i nakratko dostigao 100,14 dolara po barelu, dok je američki WTI porastao gotovo pet odsto. Poskupljenje je uslijedilo nakon napada jemenskih Huta na saudijske tankere u Crvenom moru, čime je ugrožen jedan od važnih pravaca za izvoz nafte.

Saudijska Arabija je dio izvoza preusmjeravala preko Crvenog mora i moreuza Bab el-Mandeb kako bi izbjegla Ormuski moreuz, ali je sada i ta ruta pod pritiskom. Prema procjenama analitičara, tim pravcem prolazilo je oko četiri do pet miliona barela nafte dnevno.

Problem za tržište nije samo jedan napad, već činjenica da su ugrožene ključne tačke kroz koje se odvija transport energenata. Dok je ranije tržište uspijevalo da pronađe alternativne pravce, sada su mogućnosti sve ograničenije.

Stručnjaci upozoravaju da je sukob ušao u opasniju fazu. Helima Kroft iz RBC Kapital Markets-a ocijenila je da bi nova eskalacija mogla da promijeni dosadašnje očekivanje investitora da će tržište uvijek pronaći način da nadoknadi poremećaje u snabdjevanju.

Dodatni problem predstavljaju i troškovi transporta. Brodari su već suočeni sa visokim ratnim premijama osiguranja, a postoji rizik da pojedini brodovi više neće moći da dobiju osiguranje ukoliko budu prolazili kroz rizične zone ili budu primorani da plaćaju sporne takse povezane sa Iranom.

Brent je ovog mjeseca poskupio oko 27 dolara po barelu, odnosno više od 33 odsto. Analitičari upozoravaju da bi dalja eskalacija mogla dodatno da pogura cijene, što bi povećalo pritisak na inflaciju i troškove goriva širom svijeta, piše CNN.

Energetsko tržište dodatno opterećuju i problemi sa ruskim rafinerijama i izvoznim kapacitetima nakon napada ukrajinskih dronova, zbog čega je Moskva ograničila izvoz dizela. To predstavlja dodatni udar na globalno tržište goriva, koje se već suočava sa neizvjesnošću zbog krize na Bliskom istoku.

(Mondo.rs)

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