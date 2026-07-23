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Pet godina zatvora za razbojništvo u automat klubu: Ukrali oko 70.000 KM

Pet godina zatvora za razbojništvo u automat klubu: Ukrali oko 70.000 KM

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Kantonalni sud u Tuzli prvostepeno je osudio Semhada Gvozdena i Aliju Džekića na po pet godina zatvora zbog razbojništva u kojem je ukradeno oko 70.000 KM.

pritvor Izvor: Shutterstock

Kantonalni sud u Tuzli osudio je prvostepeno Semhada Gvozdena i Aliju DŽekića na pet godina zatvora zbog razbojništva u jednom automat klubu iz kojeg su ukrali oko 70.000 KM.

Optuženi su maskirani fantomkama i uz upotrebu oružja počinili razbojništvo 3. septembra prošle godine, saopšteno je danas iz ovog suda.

Prethodno su, nakon prihvatanja sporazuma o priznanju krivice, u navedenom predmetu, kao saizvršioci, krivim proglašena još tri lica, od kojih je Sead Hodžić osuđen na tri godine zatvora, a Hidajet Hankić i Dalibor Marković osuđeni su na kazne zatvora u trajanju od po godinu dana.

Optuženi Emir Redžić oslobođen je optužbe da je u svojstvu čuvara objekta, kao saizvršilac, počinio navedeno krivično djelo.

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Tagovi

Tuzla razbojništvo presuda

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