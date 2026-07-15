U martu mu oduzeli kilu i po droge, a sada ponovo pao: Kod muškarca nađeno još 800 grama

Tuzlaku u martu pronašli kilu i po droge, sada je pao sa novih 800 grama.

Izvor: MUP TK

Tridesetdevetogodišnji Tuzlak čiji su inicijali E.A. uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet droge, saopšteno je danas iz Uprave policije kantonalnog Ministarstva unutrašnjih poslova.

Nakon kriminalističke obrade, E.A. je, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, predat Kantonalnom tužilaštvu u Tuzli.

Hapšenje je izvršeno prema nalogu ovog tužilaštva. U pretresu stambenih objekata i vozila koje koristi E.A. pronađeno je 800 grama droge.

Pretres je izvršen 13. jula uz saglasnost Kantonalnog tužilaštva i prema naredbi Opštinskog suda u Tuzli.

Policija je tokom marta kod E.A. pronašla 500 grama amfetamina i kilogram marihuane, nakon čega mu je bio određen pritvor.

E.A. je povratnik u vršenju krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe droge.