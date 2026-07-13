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Potjera u Tuzli: Osumnjičeni za krađu iz UKC-a pokušao se sakriti u šumi, policija ga brzo sustigla

Potjera u Tuzli: Osumnjičeni za krađu iz UKC-a pokušao se sakriti u šumi, policija ga brzo sustigla

Autor Dušan Volaš
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Muškarac osumnjičen za krađu u Univerzitetskom kliničkom centru (UKC) Tuzla uhapšen je danas nakon što je pokušao pobjeći policiji skrivajući se u šumi.

Potjera u Tuzli: Osumnjičeni za krađu u UKC-u uhapšen nakon bijega u šumu Izvor: Screenshot/tuzlanski.ba

Incident je počeo kada je osoblje UKC-a primijetilo sumnjivu osobu u prostorijama bolnice, nakon čega je osumnjičeni pobjegao iz objekta. Krađa je odmah prijavljena Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Potjera za osumnjičenim ubrzo se pretvorila u dramatičnu akciju lociranja. Prema navodima očevidaca, muškarac je u pokušaju da izbjegne hapšenje skočio u šumu u pravcu rijeke Solina. Uprkos pokušaju skrivanja u šumskom predjelu, policijski službenici su ga brzo locirali i uhapsili.

Osumnjičeni se trenutno nalazi pod nadzorom policije, a u toku je utvrđivanje svih navoda prijave i dalji rad na slučaju.

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Tagovi

Tuzla krađa hapšenje

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