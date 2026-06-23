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Protestna vožnja auto-škola zbog novog softvera: "Nismo protiv digitalizacije, ali tražimo zakonit proces" (VIDEO)

Protestna vožnja auto-škola zbog novog softvera: "Nismo protiv digitalizacije, ali tražimo zakonit proces" (VIDEO)

Autor Dušan Volaš
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Udruženje auto-škola i instruktora Tuzlanskog kantona organizovalo je jutros mirnu protestnu vožnju gradskim ulicama kako bi iskazali nezadovoljstvo načinom uvođenja aplikativnog softvera u proces osposobljavanja kandidata za vozače.

Mirna protestna vožnja u Tuzli: Auto-škole nezadovoljne novim softverom Izvor: MONDO/ Goran Arbutina

Protest je trajao od 07:00 do 10:00 sati, a veliki broj vozila auto-škola prouzrokovao je usporeno odvijanje saobraćaja na najfrekventnijim dionicama kroz grad.

Predstavnici auto-škola ističu da je sporni softver, svojim sadržajem i načinom implementacije, u suprotnosti sa Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH i pratećim pravilnicima, koji čine jedinstven pravni okvir za rad auto-škola i organizacija Crvenog križa u cijeloj državi.

Iako naglašavaju da nisu protiv procesa digitalizacije, iz Udruženja zahtijevaju zakonit, transparentan i stručno utemeljen proces koji neće ugroziti rad auto-škola, prava kandidata niti kvalitet obuke budućih vozača.

"Pozivamo nadležne institucije da hitno preispitaju primjenu predmetnog softvera i otvore dijalog sa predstavnicima struke", poručili su organizatori.

Cijeli događaj protekao je mirno i dostojanstveno, uz puno poštivanje saobraćajnih propisa, kako su predstavnici struke i najavili prije održavanja protesta.

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Tagovi

Tuzla protest auto škola

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