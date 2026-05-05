Ispalio sedam hitaca u brata: Tuzlaku određen pritvor zbog svirepog ubistva u porodičnoj kući

Kantonalni sud u Tuzli odredio je jednomjesečni pritvor Elvisu Selimoviću, osumnjičenom za krivično djelo ubistvo člana porodice.

Izvor: Kantonalni sud Tuzla

Rješenje je donio sudija za prethodni postupak, nakon što je utvrđena osnovana sumnja da je Selimović usmrtio svog brata Eldina.

Selimović je osumnjičen da je u večernjim satima dana 2. maja ove, u porodičnoj kući u tuzlanskom naselju Miladije, iz automatske puške ispalio najmanje sedam hitaca u brata Eldina Selimovića, te mu nanio više prostrelnih povreda u predjelu grudnog koša, stomaka, ruku i nogu, usljed kojih je nastupila smrt oštećenog na licu mjesta.

Sud je na temelju dokaza prikupljenih u toku istrage koju vodi Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona, donio odluku da je prijedlog za određivanje pritvora prema osumnjičenom osnovan iz razloga postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo, zbog čega mu je i određen pritvor, prenose federalni mediji.