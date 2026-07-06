Masovna tuča u Tuzli: Povrijeđeno pet osoba, oduzet i pištolj

U fizičkom sukobu tri osobe iz Tuzle i tri iz Brčkog povrijeđeno je pet učesnika.

Izvor: MUP TK

U tuzlanskom naselju Slatina došlo je do žestokog fizičkog sukoba u kojem je učestvovalo šest osoba, pri čemu je pet učesnika povrijeđeno. Tokom ovog incidenta, koji se odigrao u Ulici Kraljice Katarine, policiji je predato i vatreno oružje koje se direktno dovodi u vezu sa ovim nemilim događajem.

Policijskim patrolama je oko 17:50 časova prijavljeno da je u toku masovna tuča i da jedno od lica posjeduje pištolj. Izlaskom na teren, pripadnici Policijske stanice Centar potvrdili su navode iz prijave, zatekavši na mjestu događaja tri osobe iz Tuzle i tri iz Brčkog.

U masovnom fizičkom obračunu učestvovali su Z.E. rođen 1953. godine, S.E. rođena 1969. godine i D.E. rođen 2003. godine, svi iz Tuzle. Sa druge strane nalazili su se S.B. rođen 1972. godine, S.B. rođen 1974. godine i M.B. rođen 2002. godine, svi nastanjeni u Brčkom. Sukob je bio toliko intenzivan da je većina aktera zadobila vidne povrede glave i tijela prije dolaska policijskih snaga.

Tokom same tuče došlo je i do dramatičnog trenutka kada je eskaliralo prisustvo vatrenog oružja. Utvrđeno je da je stariji Tuzlak Z.E. sa sobom imao pištolj, koji mu je tokom opšteg haosa i međusobnog rvanja uspješno oteo S.B. iz Brčkog. Oružje je odmah po dolasku patrola predato policijskim službenicima radi daljeg vještačenja i rješavanja pitanja legalnosti posjedovanja.

U momentu kada su policajci stigli na adresu, javni red i mir je i dalje bio ozbiljno narušen. Tuzlanka S.E. zatečena je kako u prisustvu službenih lica nastavlja fizički da napada sugrađane iz Brčkog, tačnije S.B. i mlađeg M.B. Budući da se oglušila o direktna naređenja i upozorenja da se smiri, ona je odmah lišena slobode i privedena u policijsku stanicu, a protiv nje će biti pokrenut prekršajni postupak.

Nakon smirivanja situacije, započeto je zbrinjavanje povrijeđenih aktera. Ukupno pet osoba je kolima hitne pomoći prebačeno u zdravstvene ustanove radi detaljnih pregleda i konstatovanja stepena povreda.

Svim povrijeđenim učesnicima ljekarska pomoć je ukazana u Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla i u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Najteže je prošao najstariji učesnik Z.E. kojem su na Odjeljenju ortopedije konstatovane teške tjelesne povrede, nakon čega je otpušten na kućno liječenje. Ostali akteri ovog incidenta prošli su sa lakšim tjelesnim povredama, dok se za pojedine učesnike dežurni ljekari u prvom trenutku nisu precizno izjasnili o stepenu povreda, prenosi RTV Slon.