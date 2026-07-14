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Muškarac u Tuzli napao komšinicu oštrim predmetom i nanio joj povrede

Muškarac u Tuzli napao komšinicu oštrim predmetom i nanio joj povrede

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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U tuzlanskom naselju Solina šezdesetpetogodišnja žena povrijeđena je oštrim predmetom. Policija je na licu mjesta uhapsila njenog komšiju S. H. (61).

Policija FBiH Izvor: MUP TK

Šezdesetpetogodišnja žena povrijeđena je danas oštrim predmetom u tuzlanskom naselju Solina, a njen komšija je uhapšen pod sumnjom da joj je nanio povrede, rečeno je u Upravi policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

Portparol Uprave policije Adnana Sprečić rekla je da je napad prijavljen danas oko 16.15 časova i da je policija na licu mjesta zatekla osumnjičnog S. H. (61) koji je i uhapšen.

Sprečićeva je navela da je povrijeđena žena prevezena u UKC Tuzla na ukazivanje medicinske pomoći.

Ona je dodala da je osumnjičeni sproveden u službene prostorije za zadržavanje.

"O svemu je obaviješteno Kantonalno tužilaštvo, a istragu će voditi istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona", rekla je Sprečić.

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MUP TK Tuzla

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