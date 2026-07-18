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Bjegunac iz tuzlanskog zatvora pronađen u gepeku automobila: Uhapšen nakon višednevne potrage

Bjegunac iz tuzlanskog zatvora pronađen u gepeku automobila: Uhapšen nakon višednevne potrage

Autor Haris Krhalić
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Mirnes Ribić iz Lukavca, koji je pobjegao iz KPZ Tuzla, uhapšen je u Šićkom Brodu. Policija ga je pronašla u prtljažniku putničkog automobila.

Policija FBiH Izvor: MUP TK

Mirnes Ribić (1997) iz Lukavca, koji je prije nekoliko dana pobjegao iz Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli, Odjeljenje Kozlovac, uhapšen je u zajedničkoj akciji pripadnika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Kako je saopšteno iz Uprave policije MUP-a TK, u akciji su učestvovali istražioci Sektora kriminalističke policije uz podršku Jedinice policije za specijalnu podršku.

Operativnim radom na terenu policija je prikupila informacije o mogućoj lokaciji na kojoj se Ribić kreće, nakon što se 13. jula nije pojavio na radnom mjestu van zatvorskog kruga, gdje je bio angažovan u skladu sa režimom izdržavanja kazne.

Pronađen u prtljažniku vozila

Ribić je lociran u kasnim večernjim časovima 17. jula na magistralnom putu Tuzla – Doboj, u naselju Šićki Brod.

"Kontrolom jednog putničkog motornog vozila, u prtljažniku je pronađen M. R., kojem je potom oduzeta sloboda", naveli su iz Uprave policije MUP-a TK.

Nakon hapšenja predat je u nadležnost Zatvorske policije Kazneno-popravnog zavoda Tuzla, gdje će nastaviti izdržavanje zatvorske kazne.

Za Ribićem je odmah nakon bjekstva bila raspisana operativna potraga, a njegovim hapšenjem okončana je višednevna akcija koju su sprovodili pripadnici Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

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Tagovi

Tuzla MUP TK bjegunac

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