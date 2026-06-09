Velika akcija policije: Pretresi u Kalesiji, Živinicama i više gradova Srpske

Opsežna policijska akcija od ranih jutarnjih časova. Policija vrši pretrese u Kalesiji, Živinicama, Bratuncu, Šekovićima i Osmacima zbog sumnje na ilegalno držanje oružja.

Izvor: MUP TK

Na području Kalesije, Živinica, Bratunca, Šekovića i Osmaka u toku su pretresi zbog sumnje u izvršenje krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija, saopšteno je iz Policijske uprave MUP-a Tuzlanskog kantona.

Na području tog kantona pretrese vrši kantonalna policija, dok se pretresi u Republici Srpskoj obavljaju u saradnji sa pripadnicima Policijske uprave Zvornik, navodi se u saopštenju.

Pretresi su vrše od ranih jutarnjih časova pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzla i po naredbi Opštinskog suda u Kalesiji.