logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Velika akcija policije: Pretresi u Kalesiji, Živinicama i više gradova Srpske

Velika akcija policije: Pretresi u Kalesiji, Živinicama i više gradova Srpske

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Opsežna policijska akcija od ranih jutarnjih časova. Policija vrši pretrese u Kalesiji, Živinicama, Bratuncu, Šekovićima i Osmacima zbog sumnje na ilegalno držanje oružja.

Policija FBiH Izvor: MUP TK

Na području Kalesije, Živinica, Bratunca, Šekovića i Osmaka u toku su pretresi zbog sumnje u izvršenje krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija, saopšteno je iz Policijske uprave MUP-a Tuzlanskog kantona.

Na području tog kantona pretrese vrši kantonalna policija, dok se pretresi u Republici Srpskoj obavljaju u saradnji sa pripadnicima Policijske uprave Zvornik, navodi se u saopštenju.

Pretresi su vrše od ranih jutarnjih časova pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzla i po naredbi Opštinskog suda u Kalesiji.

Možda će vas zanimati

Tagovi

MUP TK MUP RS

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ