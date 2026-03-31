Podignuta optužnica protiv tri policajca iz Tuzlanskog kantona

Kantonalno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv tri policajca i još jednog lica iz Kalesije, Živinica i Banovića.

Tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv četiri lica, među kojima su tri policijskih službenika, zbog sumnje da su navodili maloljetnice na prostituciju.

Optužena su dva policijska službenika iz Kalesije Emir Kadrić (23) i Ismet Hujdur (24), policijski službenik iz Živinica Almir Hodžić (36) i Mirsad Jagodić (64) iz Banovića.

Optužnica je dostavljena Opštinskom sudu Kalesija na potvrđivanje, te predloženo određivanje pritvora za krivično djelo trgovina ljudima u vezi sa seksualnim iskorištavanjem dvije maloljetnice u svrhu prostitucije, saopšteno je iz Kantonalnog tužilaštva.

NJima se na teret stavlja da su od aprila 2024. do jula 2025. godine više puta seksualno iskorištavali dvije maloljetnice, iako su znali i bili svjesni da su žrtve trgovine ljudima i da su maloljetne.

Ova lica su juče uhapsili pripadnici Sektora kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona po nalogu tužilaštva.

Optužnica je rezultat nastavka rada istražnog tima Tužilaštva i MUP-a Tuzlanskog kantona na predmetu trgovine ljudima u kojem je u januaru već potvrđena optužnica protiv Besima Kopića, Miralema Halilovića, Jasmina Modrića, Dževada Požegića, Šemsudina Kadrića, Zijada Jagodića, Sulejmana Šehića i Nedima Avdića.