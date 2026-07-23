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Jeziva pucnjava kod Dečana: Muškarac ubijen, policija na nogama

Jeziva pucnjava kod Dečana: Muškarac ubijen, policija na nogama

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Jedna osoba stradala je danas u selu Streoc kod Dečana, a policija sumnja da je riječ o ubistvu iz nehata među članovima porodice. Oduzeto je vatreno oružje, a uviđaj na terenu je u toku.

Ubistvo u Dečanima Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Jedna osoba smrtno je stradala danas u selu Streoc kod Dečana, a  policija sumnja da je riječ o nesrećnom slučaju i da se incident dogodio među članovima porodice.

Portparol policije za region Peći Driton Rugova naveo je da je policija u 13.42 časova primila informaciju da se u dvorištu u Streocu nalazi tijelo stradale osobe.

"Primili smo informaciju da se u dvorištu nalazi ubijena osoba. Sumnja se na ubistvo iz nehata među članovima porodice. Oduzeto je jedno vatreno oružje, a policijske jedinice se nalaze na mjestu događaja", rekao je Rugova za Gazetu ekspres.

Na lice mjesta izašao je i dežurni tužilac, što je potvrdio Škodran Nikči iz Osnovnog tužilaštva u Peći.

"Državni tužilac i sve relevantne policijske jedinice nalaze se na mjestu događaja i preduzimaju neophodne istražne radnje. Za sada mogu da pružim samo ove informacije", izjavio je Nikči.

(Kosovo online/MONDO)

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