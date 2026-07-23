Stevandić tvrdi da Aerodrom Banjaluka ima duplo više putnika od Niša: Podaci ga demantuju

Nenad Stevandić rekao je da Aerodrom Banjaluka ima duplo više putnika od niškog aerodroma, ali dostupni podaci pokazuju da razlika nije bila ni približno tolika.

Izvor: Bojan Rečević, Srna

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da će biti nastavljena snažna institucionalna podrška preduzeću "Aerodromi Republike Srpske", zahvaljujući kojoj Banjaluka i Srpska postaju dobra destinacija na svjetskoj mapi.

Stevandić je nakon razgovora sa rukovodstvom ovog preduzeća rekao da Aerodrom u Banjaluci iz godine u godinu znatno povećava broj putnika.

"Ovaj aerodrom trenutno ima duplo više putnika nego onaj u Nišu", rekao je Stevandić novinarima u Mahovljanima, prenosi Srna.

On je konstatovao da ovaj aerodrom zadovoljava i najviše bezbjednosne standarde, što je ogroman napredak.

Vršilac dužnosti direktora preduzeća "Aerodromi Republike Srpske" Valentina Kecman zahvalila je Stevandiću za posjetu, istakavši da je to potvrda institucionalne podrške kompaniji na čijem je čelu.

"To je izuzetno važno u trenutku kada naš aerodrom bilježi veliki uspon i razvoj, kao i rekordne rezultate kada je riječ o broju putnika uz intenzivan rad na širenju mreže linija", rekla je Kecmanova.

Izvor: Bojan Rečević/SRNA

Podaci demantuju Stevandića

Iako je banjalučki aerodrom u pojedinim mjesecima imao više putnika od niškog, dostupni podaci ne potvrđuju Stevandićevu tvrdnju da je broj putnika u Banjaluci bio duplo veći.

Aerodrom u Nišu je u junu ove godine zabilježio 42.167 putnika, što je 8,1 odsto više nego u istom mjesecu 2025. godine. Istovremeno, kroz Aerodrom Banjaluka prošlo je 38.787 putnika, što je 13,6 odsto manje nego u junu prošle godine, kada je evidentirano 44.887 putnika.

U maju je kroz niški aerodrom prošlo 37.814 putnika, dok je Banjaluka zabilježila 38.401 putnika. To je za 17,2 odsto manje nego u istom mjesecu 2025. godine, kada je banjalučki aerodrom imao 46.359 putnika.

Banjaluka je, dakle, u prethodna tri mjeseca imala više putnika od Niša, ali je u junu Niš preuzeo primat.

Gledano od početka godine i tu je Aerodrom Banjaluka "u minusu". Niš je od početka godine ostvario 211.613 putnika, dok je Banjaluka od početka godine ostvarila 202.353 putnika.

Na godišnjem nivou, Aerodrom „Konstantin Veliki“ u Nišu je tokom 2025. godine opslužio 393.102 putnika, što je oko 35.000 putnika, odnosno deset odsto više nego godinu ranije

Sa druge strane, kroz Aerodrom Banjaluka prošle godine prošlo je 484.681 putnik, čime je oboren rekord iz 2023. godine, kada je zabilježeno 460.720 putnika.

Podaci, dakle, pokazuju da je banjalučki aerodrom u 2025. godini imao oko 91.500 putnika više od niškog, ali ni približno duplo.

Poređenja radi, Međunarodni aerodrom Sarajevo je tokom prošle godine ostvario novi rekord sa 2.226.692 opslužena putnika.

Aerodrom Tuzla je u 2025. godini imao 338.132 putnika, a tu brojku je ove godine dostigao već prije nekoliko dana, pa će do kraja godine značajno premašiti prošlogodišnji rezultat.