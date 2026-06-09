Danas prvi let sa banjalučkog Aerodroma za Tivat: Promotivna cijena karata do 15. juna

Prvi avion avio-kompanije "Er Montenegro" danas će ponovo povezati Banjaluku i Tivat.

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Uspostavljanjem nove linije, putnicima iz BiH omogućava se brz i efikasan pristup crnogorskom primorju, dok se istovremeno putnicima iz Crne Gore otvara direktna veza sa Banjalukom i širim regionom.

Svečanosti povodom promotivnog leta avio-kompanije "Er Montenegro", prisustvovaće ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović, predstavnici institucija Republike Srpske, kompanija "Er Montenegro" i "Aerodromi Crne Gore", te grada Tivta, objavio je RTRS.

"Izuzetno dobre vrijesti za naše građane koji su planirali da ove godine odmor provedu na Јadranskom primorju. Popunjenost za prvi let, je izuzetno dobra. Let će biti dva puta sedmično, a promotivna povratna karta 107 evra", izjavila je Valentina Kecman, v.d. direktora "Aerodromi Republike Srpske".

Vjerujem da će ovo biti izuzetno dobra sezona za kompaniju "Er Montenegro" koja će ovim letom i obilježiti povratak na naš aerodrom, nakon što je linija ukinuta zbog nedovoljne popunjenosti i neispaltivosti 2023. godine - istakla je Kecman.

Ali, dodaje ona, već smo na dobrom putu jer će današlji let iz banjaluke za Tivat biti popunjen.

"Letovi su utorkom i petkom. Utorak jutarnji časovi, a petkom letovi saobraćaju u kasnim popodnevnim časovima", rekla je Kecman.

(Mondo)