Kresojević: Banjalučki aerodrom je rupa bez dna, od Grada dobijaju milion KM

"Aerodromi Republike Srpske" završili su i prošlu godinu u gubicima i to od gotovo milion maraka, pokazuje posljednji finansijski izvještaj ovog preduzeća.

"Grad Banjaluka svake godine izdvaja milion konvertibilnih maraka za podršku poslovanju Aerodroma Republike Srpske, ali uprkos tome ovo javno preduzeće i dalje bilježi minus od dodatnih milion KM", kaže narodni poslanik PDP-a i član PSS-a Bojan Kresojević, koji tvrdi da gradska izdvajanja ne mogu pratiti, kako navodi, visinu troškova Aerodroma Republike Srpske.

Prema njegovim riječima, Grad Banjaluka preuzima troškove vatrogasne službe na Međunarodnom aerodromu Banjaluka, za razliku od aerodroma u Tuzli i Sarajevu koji te izdatke pokrivaju iz vlastitih prihoda.

"Umjesto isplate amandmana od 200.000 KM, gradonačelnik Draško Stanivuković odlučio je da Aerodromima ustupi vatrogasno vozilo vrijedno više od 500.000 KM, ali ni to, očigledno, nije bilo dovoljno", naveo je Kresojević.

On je dodatno kritikovao način trošenja javnih sredstava, tvrdeći da vlast, kako kaže, izdvaja značajna sredstva za političke ciljeve umjesto za unapređenje privrednog ambijenta.

Kresojević je istakao i da, uprkos njegovoj spremnosti da ponudi konstruktivna rješenja za poslovanje Aerodroma Republike Srpske, na njegov zahtjev za sastanak sa rukovodstvom ovog preduzeća nije odgovoreno ni nakon godinu dana.

Ranije danas iz Aerodroma Republike Srpske saopštili su da grad Banjaluka ne učestvuje u subvencionisanju avio-linija, dok Tuzla i Sarajevo izdvajaju milione.