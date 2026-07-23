Banjalučanin uhapšen zbog napada i prijetnji: Jedna osoba povrijeđena

Banjalučka policija uhapsila je M. P. zbog sumnje da je fizički napao jednu osobu, nanio joj povrede i uputio joj više prijetnji po život.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Policija je u Banjaluci uhapsila M. P. zbog sumnje da je fizički napao jednu osobu, nanio joj povrede, a potom joj uputio više prijetnji po život.

Iz Policijske uprave Banjaluka saopšteno je da se osumnjičeni tereti za krivična djela tjelesna povreda i ugrožavanje sigurnosti.

Prema navodima policije, M. P. je u noći između 20. i 21. jula, oko 1.20 časova, fizički napao jednu osobu i nanio joj tjelesne povrede, nakon čega joj je uputio više prijetnji.

Povrijeđenoj osobi ljekarska pomoć ukazana je u Službi hitne medicinske pomoći Banjaluka.

Nakon hapšenja nad osumnjičenim je u toku kriminalistička obrada, a po njenom završetku M. P. će biti sproveden u Okružno javno tužilaštvo Banjaluka, uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima.