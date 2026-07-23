U Doboju oduzet BMW sa Interpolove potjernice

Policija u Doboju privremeno je oduzela automobil marke BMW kojim je upravljao državljanin Hrvatske, nakon što je provjerom utvrđeno da je za vozilom raspisana Interpolova potraga.

Izvor: PU Doboj

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Doboj, policijski službenici su juče izvršili provjeru putničkog vozila koje je koristio D.V., državljanin Republike Hrvatske.

Tom prilikom utvrđeno je da je za vozilom raspisana Interpolova potraga, zbog čega je BMW privremeno oduzet.

Iz policije su naveli da je rad na ovom predmetu u toku.