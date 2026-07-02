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Policija u Doboju oduzela ratnu zastavu: Jedna osoba uhapšena, protiv druge slijedi prekršajni postupak

Policija u Doboju oduzela ratnu zastavu: Jedna osoba uhapšena, protiv druge slijedi prekršajni postupak

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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U Doboju je uhapšena osoba iz Maglaja inicijala S.H. koja je na svom vozilu istaka ratnu zastavu BiH i oglušila se na policijsku naredbu, saopšteno je iz Policijske uprave Doboj.

8.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Policija je navedenu osobu uhapsila juče, prethodno postupajući po prijavi građana da je na putničkom automobilu na području ovog rada istaknuta ratna zastava BiH, koja je uz potvrdu i oduzeta.

Kako navode, tokom intervencije, policijske službenike je neovlašteno snimala i fotografisala osoba iz Maglaja N.S, koja je sve objavila na društvenim mrežama i internet portalima.

Po kompletiranju i dokumentovanju predmeta, protiv N.S. će Okružnom javnom tužilaštvu Doboj biti dostavljen izvještaj o izvršenom krivičnom djelu neovlašteno fotografisanje, dok će protiv S.H. pred nadležnim sudom biti pokrenut prekršajni postupak zbog počinjenih prekršaja Zakona o javnom redu i miru Republike Srpske.

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