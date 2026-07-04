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Boračka organizacija Doboj: Fotografija zastave Armije BiH na spomeniku Spomenku Gostiću je lažna

Boračka organizacija Doboj: Fotografija zastave Armije BiH na spomeniku Spomenku Gostiću je lažna

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Gradska boračka organizacija Doboj saopštila je da je fotografija zastave Armije BiH na spomeniku Spomenku Gostiću lažna i pozvala građane da ne nasjedaju na provokacije.

Boračka organizacija Doboj upozorila na lažnu AI fotografiju spomenika Spomenku Gostiću Izvor: Srna

Gradska boračka organizacija Doboj pozvala je građane da ostanu mirni i ne nasjedaju na provokacije poput montirane fotografije ratne zastave takozvane Armije BiH na spomeniku najmlađem odlikovanom borcu Vojske Republike Srpske Spomenku Gostiću, na groblju u naselju Ulišnjak u federalnoj opštini Maglaj.

Iz Gradske boračke organizacije Doboj oštro su osudili ovaj čin i naveli da je sporna fotografija u potpunosti lažna i stvorena pomoću vještačke inteligencije.

“Cilj ovakvih podmetanja je jeftina manipulacija emocijama javnosti i raspirivanje tenzija”, navodi se u saopštenju ove organizacije.

Apel građanima da provjeravaju informacije

Iz dobojske Boračke organizacije apelovali su na građane da prije dijeljenja ovakvih sadržaja na društvenim mrežama provjere izvore informacija i ne dozvole da postanu oruđe u rukama onih koji žele da naruše stabilnost.

“Budimo dostojanstveni i odgovorni čuvari uspomene na naše heroje, ne dozvoljavajući zlonamjernim pojedincima da postignu svoje ciljeve”, poručili su iz Gradske boračke organizacije Doboj.

Veterani “Pantera” upozorili na najavljeni “marš mira”

Na još jednu provokaciju nedavno su upozorili iz Udruženja veterana Garda “Panteri”, koji su naveli da takozvani “marš mira”, najavljen za ponedjeljak, 6. jul, od Janje do Teočaka, ima za cilj da baci ljagu na srpski narod u Semberiji i podigne ionako uzavrele nacionalne tenzije.

“Zabrinuti smo najavom održavanja takozvanog marša mira koji organizuje Nedim Trebinčević iz Janje, preko srpskih sela Modrana, Suvog Polja i Trnove prema Teočaku”, naveli su veterani i dodali da do sada nije organizovan ovakav događaj.

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Tagovi

Doboj borci apel fotografija društvene mreže

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