"Uvaženi svi prijedlozi BORS-a": Ostojić otkrio šta donose nove izmjene zakona

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS Radan Ostojić rekao je da je za realizaciju prava definisanih izmjenama i dopunama Zakona o pravima boraca u budžetu Srpske za ovu godinu potrebno obezbijediti dodatnih oko 120 miliona KM u odnosu na prošlu godinu.

Izmjene zakona o pravima boraca Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

"Rast boračkih primanja u narednom periodu biće usklađen sa rastom neto plate utvrđene u prethodnoj godini", rekao je Ostojić novinarima u Banjaluci nakon sastanka predsjednika Republike Srpske Siniše Karana i drugih zvaničnika sa predstavnicima organizacija proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata.

Ostojić je naveo da se novine u Zakonu odnose i na rješavanje pitanja lica koja imaju 65 i više godina, a nemaju nikakva primanja.

"Ova lica dobijaće dupli borački dodatak. Osim toga, riješili smo i pitanje ratnih zarobljenika, kao i primanja za djecu poginulih boraca", rekao je Ostojić i dodao da su ovim izmjenama riješili i pitanje prava boraca Republike Srpske Krajine.

Predsjednik Predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske (BORS) Milovan Gagić rekao je novinarima da su svi prijedlozi BORS-a u pripremi izmjena i dopunama Zakona uvaženi.

"Sve što smo predložili nalazi se u ovom zakonu, dajemo mu punu podršku. Pozivamo sve poslanike da glasaju za ovaj zakon, jer se na njemu se ne smiju skupljati politički poeni", rekao je Gagić.

Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac rekla je da je izmjenama Zakona o pravima boraca prvi put obuhvaćena kategorija djece koja su u ratu ostala bez oba roditelja, a potencirano je i pitanje zapošljavanja 500 djece poginulih boraca.

Predsjednik Organizacije starješina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin rekao je da Vlada Srpske kontinuirano radi na poboljšanju položaja boračkih kategorija u Srpskoj.

"Sutra nije dan glasanja opozicije i pozicije, već je dan glasanja za Srpsku", istakao je Župljanin.

Na sastanku su učestvovali predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Vlade Savo Minić, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i lider SNSD-a Milorad Dodik. 

(Srna)

