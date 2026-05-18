Vlado Đajić prikupio potpise za izbore: "Volja naroda Srpske" izlazi pred birače

Autor Haris Krhalić
Šef stranke Volja naroda Srpske Vlado Đajić saopštio je da je za osam dana prikupio 5.000 potpisa podrške za učešće na predstojećim Opštim izborima.

Vlado Đajić i Volja naroda Srpske prikupili 5.000 potpisa za izbore Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Šef novoosnovane političke partije "Volja naroda Srpske" Vlado Đajić saopštio je da je prikupio neophodnih 5.000 potpisa podrške građana za kandidaturu na predstojećim Opštim izborima u Republici Srpskoj.

Kako je naveo u zvaničnom obraćanju, ovaj broj potpisa obezbijeđen je za svega osam dana rada na terenu.

Đajić je uputio zahvalnost građanima koji su svojim potpisom podržali novu političku organizaciju, koja nosi puni naziv "Volja naroda Srpske – dr Vlado Đajić", kao i timovima koji su radili na prikupljanju podrške za koju navodi da su je mnogi smatrali nemogućom.

"Od srca hvala svima koji su svojim potpisom podržali novoosnovanu stranku, ali i svima koji su predano radili, prikupljali potpise i zajedno sa mnom razgovarali s narodom i vjerovali da zajedno možemo uspjeti. Ponosno mogu reći da smo večeras unijeli i 5.000 potpis i da smo za samo osam dana uradili ono što su mnogi smatrali nemogućim. Sve što radimo, radimo iskreno, srcem i za svoj narod", poručio je Đajić.

Lider partije je istakao da mu ovakav odziv i podrška daju posebnu težinu i obavezu da političko djelovanje nastavi još snažnije, odgovornije i bliže građanima u narednom periodu.

Podsjećamo, ovaj bivši visoki funkcioner Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) osnovao je sopstvenu stranku krajem aprila, kada je i zvanično najavio izlazak na predstojeće Opšte izbore.

Njegov odlazak iz SNSD-a i osnivanje nove partije uslijedili su nakon skandala u javnosti i objavljivanja kompromitujućeg video-snimka, na kojem Đajić sa jednim muškarcem razgovara navodno o narkoticima, što je u tom periodu izazvalo brojne reakcije na političkoj sceni zbog čega je Đajić i smijenjen sa svih funkcija u SNSD-u.

Komentari 1

spiro

Odvući glasove pa u koaliciju...

