logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Talačka kriza kod Kiseljaka: Muškarac ubio punicu i ranio suprugu, pa se zabarikadirao u kući

Talačka kriza kod Kiseljaka: Muškarac ubio punicu i ranio suprugu, pa se zabarikadirao u kući

Autor Nikolina Damjanić Izvor Klix
0

Jedna žena je ubijena, druga teško povrijeđena, dok je muškarac koji je jutros pucao u članove svoje porodice i dalje zabarikadiran u kući u naselju Jehovac kod Kiseljak. Na terenu su specijalne jedinice policije, a pristup mjestu događaja je blokiran.

policija fbih Izvor: Robson90/Shutterstock

Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona, pucnjava je prijavljena jutros u 7.55 časova Policijskoj stanici Kiseljak.

Portparol MUP-a SBK Muamer Karadža izjavio je da je muškarac inicijala M. P. (1972) iz Kiseljaka upotrijebio vatreno oružje prema dvije žene iz uže porodice.

"Jedna osoba je smrtno stradala, dok je druga zadobila teške tjelesne povrede", rekao je Karadža, piše Klix.

Prema nezvaničnim informacijama, muškarac je usmrtio punicu, dok je suprugu teško ranio. Navodno je nakon toga pucao i u sebe, ali je povrijeđen i još se nalazi u kući u kojoj se zabarikadirao.

Na lice mjesta odmah su upućene specijalne jedinice policije koje su opkolile objekat, dok su hitna pomoć i druge službe u stanju pripravnosti.

Zbog policijske akcije pristup naselju Jehovac je zabranjen, a saobraćaj u tom području obustavljen.

Možda će vas zanimati

Tagovi

kiseljak ubistvo porodično nasilje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ