Talačka kriza kod Kiseljaka: Muškarac ubio punicu i ranio suprugu, pa se zabarikadirao u kući

Jedna žena je ubijena, druga teško povrijeđena, dok je muškarac koji je jutros pucao u članove svoje porodice i dalje zabarikadiran u kući u naselju Jehovac kod Kiseljak. Na terenu su specijalne jedinice policije, a pristup mjestu događaja je blokiran.

Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona, pucnjava je prijavljena jutros u 7.55 časova Policijskoj stanici Kiseljak.

Portparol MUP-a SBK Muamer Karadža izjavio je da je muškarac inicijala M. P. (1972) iz Kiseljaka upotrijebio vatreno oružje prema dvije žene iz uže porodice.

"Jedna osoba je smrtno stradala, dok je druga zadobila teške tjelesne povrede", rekao je Karadža, piše Klix.

Prema nezvaničnim informacijama, muškarac je usmrtio punicu, dok je suprugu teško ranio. Navodno je nakon toga pucao i u sebe, ali je povrijeđen i još se nalazi u kući u kojoj se zabarikadirao.

Na lice mjesta odmah su upućene specijalne jedinice policije koje su opkolile objekat, dok su hitna pomoć i druge službe u stanju pripravnosti.

Zbog policijske akcije pristup naselju Jehovac je zabranjen, a saobraćaj u tom području obustavljen.