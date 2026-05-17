logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pao snijeg usred maja: Nestvarni prizori na srpskoj planini (Video)

Pao snijeg usred maja: Nestvarni prizori na srpskoj planini (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Dok na jugu Srbije padaju proljećne kiše, na vrhu Besne Kobile je u drugoj polovini maja zabilježena snježna mećava. Prizori sa 1.922 metra podsjećaju na nepredvidivost planinske klime.

Snijeg na Besnoj Kobili u Srbiji Izvor: Rina

Dok se niži predijeli juga Srbije bore sa proljećnim pljuskovima, na vrhu Besne Kobile danas je zabilježen pravi zimski scenario. U drugoj polovini maja, kada su uveliko aktivne proljećne temperature, ovu planinu je zahvatila snježna mećava, navodi stranica 017_dn.

Na snimku koji je zabilježen vidi se formiranje snježnog pokrivača, što svjedoči o drastičnom padu temperature na 1.922 metra nadmorske visine.

Meteorolozi ističu da je snijeg u drugoj polovini maja na visokim planinama u Srbiji neuobičajen, ali ne i nemoguć. Iako se zbog toplog tla ovaj snijeg uglavnom brzo otopi, prizori sa Besne Kobile podsjećaju nas na to koliko planinska klima može biti nepredvidiva.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Srbija snijeg

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ