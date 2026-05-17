Pao snijeg usred maja: Nestvarni prizori na srpskoj planini (Video)

Dok na jugu Srbije padaju proljećne kiše, na vrhu Besne Kobile je u drugoj polovini maja zabilježena snježna mećava. Prizori sa 1.922 metra podsjećaju na nepredvidivost planinske klime.

Dok se niži predijeli juga Srbije bore sa proljećnim pljuskovima, na vrhu Besne Kobile danas je zabilježen pravi zimski scenario. U drugoj polovini maja, kada su uveliko aktivne proljećne temperature, ovu planinu je zahvatila snježna mećava, navodi stranica 017_dn.

Na snimku koji je zabilježen vidi se formiranje snježnog pokrivača, što svjedoči o drastičnom padu temperature na 1.922 metra nadmorske visine.

Meteorolozi ističu da je snijeg u drugoj polovini maja na visokim planinama u Srbiji neuobičajen, ali ne i nemoguć. Iako se zbog toplog tla ovaj snijeg uglavnom brzo otopi, prizori sa Besne Kobile podsjećaju nas na to koliko planinska klima može biti nepredvidiva.

