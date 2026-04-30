Otežan saobraćaj iznad Vlasenice zbog snijega: Nadležni upozoravaju na odrone (FOTO)

Na Han Pogledu iznad Vlasenice magistralni put je prohodan, ali se saobraćaj odvija otežano zbog snijega, saopšteno je iz preduzeća "Zvornik putevi".

Izvor: Srna

Temperatura vazduha na ovom prevoju jutros je iznosila jedan strepen Celzijusov, dok je put mokar sa mjestimično raskvašenim snijegom.

Na ostalim putnim pravcima regije Birač kolovozi su mokri, ali snijega nema ni na prevojima Crni vrh, te Bijela zemlja i Kaštelj kod Šekovića.

Izvor: Срна

Iz "Zvornik puteva" savjetuju vozačima da budu oprezni i prate stanje na putu, posebno u usjecima i zasjecima gdje su mogući odroni.