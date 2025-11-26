logo
Teška saobraćajka kod Vlasenice: Kamion probio bankinu i završio u potoku (FOTO)

Autor Dušan Volaš
Teretno vozilo sletjelo je jutros sa magistralnog puta Vlasenica-Milići i završilo prevrnuto u koritu potoka Tabana.

Kamion probio bankinu i završio u potoku na putu Vlasenica-Milići Izvor: RTVBN/Printscreen

Nesreća se dogodila u mjestu Gradina, otprilike dva kilometra od Vlasenice.

Na fotografijama dostavljenim redakciji RTVBN vidi se kamion prevrnut u šumskom području kod korita potoka. Detalji prikazuju da je kamion probio zaštitnu ogradu i sletio niz strminu.

Za sada nema detaljnijih informacija o okolnostima pod kojima je kamion sletio sa puta, kao ni o stepenu eventualnih povreda vozača.

