Teška saobraćajka kod Vlasenice: Kamion probio bankinu i završio u potoku (FOTO)

Teretno vozilo sletjelo je jutros sa magistralnog puta Vlasenica-Milići i završilo prevrnuto u koritu potoka Tabana.

Izvor: RTVBN/Printscreen

Nesreća se dogodila u mjestu Gradina, otprilike dva kilometra od Vlasenice.

Na fotografijama dostavljenim redakciji RTVBN vidi se kamion prevrnut u šumskom području kod korita potoka. Detalji prikazuju da je kamion probio zaštitnu ogradu i sletio niz strminu.

Za sada nema detaljnijih informacija o okolnostima pod kojima je kamion sletio sa puta, kao ni o stepenu eventualnih povreda vozača.