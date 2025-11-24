logo
Stravičan sudar kod Prijedora: Više osoba povrijeđeno u udesu tri automobila na putu za Banjaluku

Autor Dušan Volaš
0

Teža saobraćajna nezgoda dogodila se večeras oko 19:15 časova na magistralnom putu Prijedor – Banja Luka, u mjestu Gornji Orlovci, u kojoj su učestvovala tri putnička vozila.

Teška saobraćajka kod Prijedora: U sudaru tri vozila povrijeđene četiri osobe Izvor: InfoPrijedor

Pet osoba povrijeđeno je večeras u sudaru tri vozila na magistralnom putu Prijedor - Banjaluka, u mjestu Gornji Orlovci, rečeno je Srni u Policijskoj upravi Prijedor.

U sudaru do koga je došlo u 19.15 časova učestvovala su dva "audija" i "škoda".

Lakše su povrijeđena dva vozača i četiri putnika iz vozila.

Povrijeđen je vozač "škode" čiji su inicijali I.K. iz Krupe na Uni, vozač "audija" inicijala N.B. iz Prijedora, kao i njegov suvozač i putnici iz vozila, svi iz Prijedora.

Drugim "audijem" upravljalo je lice čiji su inicijali D.J. iz Banjaluke.

Prema informacijama portala InfoPrijedor, svi povrijeđeni su prevezeni u Bolnicu "Dr Mladen Stojanović" Prijedor radi detaljne dijagnostike i utvrđivanja stepena povreda.

Iz Policijske uprave Prijedor apeluju na sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni, da prilagode brzinu uslovima na putu i da striktno poštuju saobraćajne propise, posebno u večernjim satima i u periodima smanjene vidljivosti.

