Vozač teško povrijeđen u udesu na putu Prijedor – Sanski Most

Autor Nikolina Damjanić
0

Jedna osoba je teško povrijeđena u saobraćajnoj nezgodi koja se 14. septembra oko 20:30 časova dogodila na magistralnom putu Prijedor – Sanski Most, u mjestu Ališići.

6.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Uviđajem je utvrđeno da su u nezgodi učestvovali M.S. iz Prijedora, koji je vozio „Ford“, i D.G. iz Republike Srbije koji je upravljao teretnim vozilom. Vozač M.S. zadobio je teške tjelesne povrede i prevezen je na Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske u Banjaluci.

Policijska uprava Prijedor apeluje na vozače da poštuju saobraćajna pravila, jer odgovornim ponašanjem mogu zaštititi sebe i druge učesnike u saobraćaju.

(MONDO)

