Osumnjičeni nasilnik uhapšen: Maloljetna osoba iz Vlasenice završila u bolnici nakon fizičkog napada

Policija iz Vlasenice uhapsila je M.N. iz ove opštine zbog napada na maloljetnu osobu.

Izvor: Shutterstock

Policiji je u subotu, 8. novembra, oko 30 minuta iza ponoći prijavljeno da je došlo do narušavanja javnog reda i mira, kada je M.N. fizički napao maloljetnu osobu, nanijevši joj tjelesne povrede, saopšteno je iz Policijske uprave Zvornik.

Napadnuta osoba je upućena u Dom zdravlja Vlasenica, a zatim u Specijalistički medicinski centar Milići na dalje liječenje.

Pripadnici Policijske stanice Vlasenica obavili su uviđaj, a o svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu.