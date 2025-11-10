logo
Osumnjičeni nasilnik uhapšen: Maloljetna osoba iz Vlasenice završila u bolnici nakon fizičkog napada

Osumnjičeni nasilnik uhapšen: Maloljetna osoba iz Vlasenice završila u bolnici nakon fizičkog napada

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Policija iz Vlasenice uhapsila je M.N. iz ove opštine zbog napada na maloljetnu osobu.

shutterstock_1170651142.jpg Izvor: Shutterstock

Policiji je u subotu, 8. novembra, oko 30 minuta iza ponoći prijavljeno da je došlo do narušavanja javnog reda i mira, kada je M.N. fizički napao maloljetnu osobu, nanijevši joj tjelesne povrede, saopšteno je iz Policijske uprave Zvornik.

Napadnuta osoba je upućena u Dom zdravlja Vlasenica, a zatim u Specijalistički medicinski centar Milići na dalje liječenje.

Pripadnici Policijske stanice Vlasenica obavili su uviđaj, a o svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu.

napad nasilje Vlasenica

