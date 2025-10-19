logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Roditelji zagrebačkog naselja traže hitne mjere: Maloljetnici napadaju djecu, traži se izmjena zakona

Roditelji zagrebačkog naselja traže hitne mjere: Maloljetnici napadaju djecu, traži se izmjena zakona

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

U zagrebačkom naselju Dubrava okupilo se oko stotinjak roditelja zbog sve češćih napada maloljetnih grupa na djecu, ukazujući da vlasti ignorišu problem i da će zatražiti izmjene zakona kojima bi se starosna granica krivične odgovornosti smanjila sa 14 na 12 godina.

shutterstock_1644504649.jpg Izvor: Shutterstock

Na skupu ispred Kulturnog centra Dubrava, koji je organizovalo udruženje Roditelji za djecu, okupljeni ističu da nije normalno da ih policija mora štititi od maloljetnih nasilnika.

Jedna od majki čije je dijete nedavno napadnuto rekla je da grupa maloljetnika presreće drugu djecu, traži novac i tjera ih da skaču kako bi čuli zveckanje kovanica i ako imaju uzmu im novac i pretuku ih.

Okupljeni su zatražili i veći broj policajaca na ulicama, te više psihologa i socijalnih pedagoga u školama.

Organizatori su naglasili da ovo nije problem samo Dubrave nego cijele Hrvatske te da neće stati dok se ne uvedu promjene koje će djeci osigurati veću sigurnost.

Posljednjih mjeseci u istočnim dijelovima Zagreba zabilježen je niz brutalnih napada maloljetnika na vršnjake, zbog čega roditelji sve glasnije zahtijevaju odlučnije reakcije policije, škola i institucija, podsjećau hrvatski mediji.

SRNA

Možda će vas zanimati

Tagovi

Zagreb vršnjačko nasilje nasilje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ