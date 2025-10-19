Roditelji zagrebačkog naselja traže hitne mjere: Maloljetnici napadaju djecu, traži se izmjena zakona

U zagrebačkom naselju Dubrava okupilo se oko stotinjak roditelja zbog sve češćih napada maloljetnih grupa na djecu, ukazujući da vlasti ignorišu problem i da će zatražiti izmjene zakona kojima bi se starosna granica krivične odgovornosti smanjila sa 14 na 12 godina.

Na skupu ispred Kulturnog centra Dubrava, koji je organizovalo udruženje Roditelji za djecu, okupljeni ističu da nije normalno da ih policija mora štititi od maloljetnih nasilnika.

Jedna od majki čije je dijete nedavno napadnuto rekla je da grupa maloljetnika presreće drugu djecu, traži novac i tjera ih da skaču kako bi čuli zveckanje kovanica i ako imaju uzmu im novac i pretuku ih.

Okupljeni su zatražili i veći broj policajaca na ulicama, te više psihologa i socijalnih pedagoga u školama.

Organizatori su naglasili da ovo nije problem samo Dubrave nego cijele Hrvatske te da neće stati dok se ne uvedu promjene koje će djeci osigurati veću sigurnost.

Posljednjih mjeseci u istočnim dijelovima Zagreba zabilježen je niz brutalnih napada maloljetnika na vršnjake, zbog čega roditelji sve glasnije zahtijevaju odlučnije reakcije policije, škola i institucija, podsjećau hrvatski mediji.

