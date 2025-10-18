logo
Neočekivani diler: Starac (75) u Zagrebu prodavao kokain, policija mu upala u stan

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Zagrebačka policija završila je kriminalističko istraživanje nad 75-godišnjakom zbog sumnje u neovlaštenu proizvodnju i promet drogom.

Starac (75) u Zagrebu dilao kokain Izvor: Shutterstock

Iz Policijske uprave zagrebačke navode da muškarac osumnjičen da je u stanu na području Trešnjevke skrivao, vagao i pakovao kokain namijenjen daljnjoj prodaji.

Istražioci su utvrdili da je osumnjičeni, protivno zakonu, nabavljao veće količine kokaina, a zatim ga pripremao za ilegalno tržište.

Policija je 17. oktobra u poslijepodnevnim časovima pretražili stan kojim se 75-godišnjak koristio.

Tokom pretrage pronađeno je devet paketića s ukupno 42,55 grama kokaina, dvije digitalne vage za precizno mjerenje te novac za koji se sumnja da potiče od preprodaje droge.

Nakon završenog kriminalističkog istraživanja, policijski službenici su protiv osumnjičenog muškarca podnijeli krivičnu prijavu Opštinskom krivičnom državnom tužilaštvu u Zagrebu, a u zakonskom roku doveden je u pritvor.

